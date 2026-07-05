Thua 0-3 vẫn tuyên bố hay hơn, HLV Canada bị HLV Ma Rốc ‘khen’: Phải khá gan mới dám nói vậy

Đội tuyển Canada rời World Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước Ma Rốc ở vòng 16 đội vào rạng sáng 5.7. Nhưng sau trận, HLV Jesse Marsch đưa ra một tuyên bố gây chú ý: Đội bóng của ông mới là bên chơi hay hơn.

HLV Marsch nói: “Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Chúng tôi là đội có nhiều khả năng thắng hơn. Xét tổng thể, chúng tôi chơi hay hơn họ”.

HLV Jesse Marsch của đội tuyển Canada tuyên bố đội của ông chơi hay hơn ẢNH: REUTERS

Nhận xét ấy lập tức vấp phải phản ứng từ HLV Ma Rốc Mohamed Ouahbi: “Phải khá gan mới nói như vậy khi thua 0-3”.

Cuộc tranh luận giữa 2 HLV phản ánh khá rõ nghịch lý của trận đấu. Canada thực sự có những giai đoạn chơi tốt, thậm chí lấn lướt đối thủ. Nhưng Ma Rốc mới là đội ghi 3 bàn và bước vào tứ kết.

Thua Ma Rốc 0-3 vẫn tuyên bố hay hơn, HLV Canada bị đối thủ mỉa mai

Canada chơi hay, Ma Rốc biết cách thắng

Theo ESPN, Canada có hiệp 1 đầy ấn tượng. Ma Rốc dù kiểm soát bóng 65% nhưng chỉ tung ra 1 cú sút, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,02 và chỉ có 11 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, so với 38 của Canada.

The Guardian cũng chỉ ra mức độ lấn lướt của đội đồng chủ nhà: Ma Rốc chỉ có đúng 1 lần chạm bóng trong vòng cấm Canada ở hiệp 1.

HLV Mohamed Ouahbi của Ma Rốc chỉ đáp ngắn gọn nhưng sâu cay ẢNH: REUTERS

Những con số ấy đủ để lý giải vì sao HLV Marsch tin rằng đội bóng của mình chơi hay hơn. Canada pressing mạnh, duy trì cường độ cao và khiến đội từng vào bán kết World Cup 4 năm trước gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bóng đá knock-out không trao vé đi tiếp cho đội tạo ra cảm giác tốt hơn.

Sau giờ nghỉ, chỉ 1 khoảnh khắc đã thay đổi tất cả. Azzedine Ounahi tận dụng cơ hội để mở tỷ số ở phút 50. Canada sau đó không thể tìm lại thế trận như hiệp 1, trước khi Ma Rốc ghi thêm 2 bàn để khép lại chiến thắng 3-0. Diễn biến ấy cho thấy khoảng cách giữa 2 đội không nhất thiết nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút. Nó nằm ở cách xử lý những khoảnh khắc quyết định.

Hành trình World Cup 2026 của đội đồng chủ nhà Canada (áo đen) đã dừng lại ẢNH: REUTERS

Canada có thể pressing tốt hơn, tạo ra nhiều sức ép hơn và khiến đối thủ lúng túng. Nhưng Ma Rốc có thứ mà những đội bóng lớn thường sở hữu ở vòng knock-out: khả năng đứng vững khi chơi không tốt và trừng phạt đối thủ khi cơ hội xuất hiện.

Ma Rốc không còn là hiện tượng

4 năm trước, hành trình vào bán kết World Cup khiến Ma Rốc trở thành bất ngờ lớn nhất giải đấu. Nhưng đến World Cup 2026, cách gọi ấy có lẽ không còn phù hợp.

Theo ESPN, đội bóng Bắc Phi đã đối đầu sòng phẳng với Brazil ở vòng bảng, loại Hà Lan trên chấm luân lưu và giờ tiếp tục vượt qua Canada để lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở tứ kết World Cup. Đó không còn là chuỗi kết quả có thể giải thích đơn giản bằng cảm hứng.

Ở một số thời điểm, Canada là đội chơi lấn lướt hơn ẢNH: REUTERS

Trước Canada, Ma Rốc chơi không tốt trong hiệp 1. Achraf Hakimi và Brahim Diaz mờ nhạt, khả năng triển khai bóng bị pressing bóp nghẹt, trong khi đội bóng gần như không tạo được sức ép trong vòng cấm đối phương. Nhưng họ không sụp đổ.

Đây là khác biệt đáng chú ý giữa một đội đang học cách tiến sâu và một đội đã tích lũy kinh nghiệm ở sân khấu lớn. Ma Rốc chịu đựng thời điểm khó khăn, giữ trận đấu trong tầm kiểm soát và chờ cơ hội. Khi Canada mắc sai lầm, họ lập tức trừng phạt.

Ounahi là biểu tượng rõ nhất cho phẩm chất ấy. Tiền vệ từng gây tiếng vang tại World Cup 4 năm trước ghi 2 bàn, trong khi Brahim Diaz để lại dấu ấn trong 2 pha lập công cuối trận. Những ngôi sao của Ma Rốc có thể im tiếng trong thời gian dài, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc để quyết định trận đấu.

Ma Rốc chứng minh họ không chỉ là hiện tượng nhất thời ẢNH: REUTERS

Đó là thứ chất lượng mà HLV Marsch cũng phải thừa nhận. Theo ESPN, ông Marsch cho rằng Ma Rốc “có thêm một chút chất lượng ở 1/3 cuối sân”.

Một chút, nhưng ở World Cup, đôi khi đó là toàn bộ khoảng cách giữa đi tiếp và về nhà. Canada có quyền tự hào. Họ đã chứng minh mình có thể chơi sòng phẳng, thậm chí lấn lướt một trong những đội bóng mạnh của giải. Việc thiếu Alphonso Davies cũng khiến đội đồng chủ nhà mất đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất. Nhưng tỷ số 0-3 vẫn là lời nhắc nghiệt ngã. Chơi hay trong 45 phút, pressing tốt hay tạo nhiều cơ hội hơn không tự động mang lại chiến thắng.

Ma Rốc có thể bị dồn ép. Họ có thể chơi dưới sức trong một hiệp. Nhưng họ không gãy. Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp tiến ít nhất đến tứ kết, đã đến lúc nhìn Ma Rốc bằng một vị thế khác: không còn là hiện tượng, mà là đội bóng đủ bản lĩnh và chất lượng để chiến thắng ở vòng knock-out.