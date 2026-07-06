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Thể thao World Cup 2026

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang

Với cú đúp đẳng cấp vào lưới Brazil, Erling Haaland được Martin Odegaard giao vai trò 'thuyền trưởng' trong màn ăn mừng chèo thuyền quen thuộc của Na Uy.

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 1.

Rạng sáng 6.7 (giờ Việt Nam), Haaland cùng Na Uy ghi tên vào tứ kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Brazil 2-1

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 2.

Sau trận, Na Uy có "thủ tục" ăn mừng như thường lệ. Lần này, Haaland là người đánh trống, sắm vai thuyền trưởng trong màn chèo thuyền của người Viking

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 3.

Trước đây, vai trò này thuộc về đội trưởng Martin Odegaard

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 4.

Reuters đánh giá đây là một trong những màn ăn mừng giàu cảm xúc và bùng nổ nhất giải đấu khi cầu thủ và CĐV cùng hòa nhịp, tạo nên hình ảnh ấn tượng

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 5.

Haaland xứng đáng nhận phần thưởng đặc biệt này. Anh đã có màn trình diễn quá xuất sắc. Ở bàn mở tỷ số, anh có pha chạy cắt mặt rồi đánh đầu dũng mãnh

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 6.

Haaland chấm dứt mọi hy vọng của Brazil bằng cú sút ngay rìa vòng cấm địa cực kỳ bất ngờ ở phút 90

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 7.

Haaland sút không cần nhiều đà nhưng bóng vẫn đi căng, hiểm hóc và khiến thủ thành xuất sắc Alisson Becker phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 8.

Haaland đã có tổng cộng 7 bàn thắng, khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên hấp dẫn. Thành tích của ngôi sao Na Uy ngang bằng với Kylian Mbappe (Pháp) và Lionel Messi (Argentina)

ẢNH: REUTERS

Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu- Ảnh 9.

Haaland chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Lúc này, anh cũng trở thành "hiện tượng mạng" nhờ màn trình diễn xuất sắc và những biểu cảm hài hước trong và ngoài sân cỏ

ẢNH: REUTERS

 

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