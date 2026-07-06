Thể thao World Cup 2026 Haaland lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt sau màn trình diễn gây sốt toàn cầu Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 06/07/2026 06:31 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Với cú đúp đẳng cấp vào lưới Brazil, Erling Haaland được Martin Odegaard giao vai trò 'thuyền trưởng' trong màn ăn mừng chèo thuyền quen thuộc của Na Uy. Rạng sáng 6.7 (giờ Việt Nam), Haaland cùng Na Uy ghi tên vào tứ kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Brazil 2-1ẢNH: REUTERSSau trận, Na Uy có "thủ tục" ăn mừng như thường lệ. Lần này, Haaland là người đánh trống, sắm vai thuyền trưởng trong màn chèo thuyền của người VikingẢNH: REUTERSTrước đây, vai trò này thuộc về đội trưởng Martin OdegaardẢNH: REUTERSReuters đánh giá đây là một trong những màn ăn mừng giàu cảm xúc và bùng nổ nhất giải đấu khi cầu thủ và CĐV cùng hòa nhịp, tạo nên hình ảnh ấn tượngẢNH: REUTERSHaaland xứng đáng nhận phần thưởng đặc biệt này. Anh đã có màn trình diễn quá xuất sắc. Ở bàn mở tỷ số, anh có pha chạy cắt mặt rồi đánh đầu dũng mãnhẢNH: REUTERSHaaland chấm dứt mọi hy vọng của Brazil bằng cú sút ngay rìa vòng cấm địa cực kỳ bất ngờ ở phút 90ẢNH: REUTERSHaaland sút không cần nhiều đà nhưng bóng vẫn đi căng, hiểm hóc và khiến thủ thành xuất sắc Alisson Becker phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2ẢNH: REUTERSHaaland đã có tổng cộng 7 bàn thắng, khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên hấp dẫn. Thành tích của ngôi sao Na Uy ngang bằng với Kylian Mbappe (Pháp) và Lionel Messi (Argentina)ẢNH: REUTERSHaaland chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Lúc này, anh cũng trở thành "hiện tượng mạng" nhờ màn trình diễn xuất sắc và những biểu cảm hài hước trong và ngoài sân cỏẢNH: REUTERS Tin liên quan Chấm điểm Brazil - Na Uy: Haaland rực sáng, hay nhất trận còn Neymar bao nhiêu? Với cú đúp vào lưới Brazil vào rạng sáng 6.7 (giờ Việt Nam), Erling Haaland được chấm 9,1 điểm, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận dựa trên các tiêu chí của chuyên trang thống kê Sofascore. Haaland xuất sắc 'tiễn' Brazil rời World Cup: Đua sòng phẳng với Messi, Mbappe World Cup 2026, Mexico 0-0 Anh: ‘Tam sư’ trăm sự đặt hết vào Harry Kane Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề HAALAND Na uy World Cup 2026 Brazil
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