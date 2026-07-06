Chấm điểm Brazil - Na Uy: Haaland rực sáng, hay nhất trận còn Neymar bao nhiêu?

Ở trận đấu này, Haaland được xếp đá trung phong cắm trong sơ đồ 4-3-3 của Na Uy. Anh không cần nhiều cơ hội để tỏa sáng. Chỉ cần 4 pha dứt điểm, trong đó 3 lần đưa bóng đi trúng đích, chân sút của Manchester City đã có 2 bàn thắng. Nhờ đó, anh được Sofascore chấm 9,1 điểm, cao nhất trận và vượt xa phần còn lại của trận đấu.

Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương ẢNH: REUTERS

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Người xếp sau Haaland là thủ môn Orjan Nyland với 7,9 điểm. Chốt chặn trong khung thành của Na Uy cũng có trận đấu xuất sắc. Anh cản phá thành công cú đá 11 m của Bruno Guimaraes, thực hiện 4 pha cứu thua, góp công lớn giúp đại diện Bắc Âu giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Bên kia chiến tuyến, Brazil không có nhân tố nào quá nổi bật. Nhân tố đáng chú ý nhất là Neymar, người vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 67 thay cho Gabriel Martinelli. Ngôi sao lớn nhất của "Selecao" ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng cũng chỉ đạt 6,8 điểm do không thể tạo được nhiều dấu ấn trước hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Na Uy.

Điểm số chi tiết đội hình đá chính ẢNH: SOFASCORE