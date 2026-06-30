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Thể thao World Cup 2026

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Matheus Cunha của Brazil tạm dừng ăn mừng cùng đồng đội sau khi đánh bại Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026 để an ủi Ao Tanaka.
Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 1.

Ở trận đấu này, Brazil thắng Nhật Bản 2-1 theo kịch bản nghẹt thở. Người hùng của "Selecao" là Gabriel Martinelli với cú đặt lòng gọn gàng ở phút 90+6'. Sau trận đấu, tiền đạo của Arsenal được các đồng đội chúc mừng, trong đó có Cunha

ẢNH: REUTERS

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 2.

Ngay sau đó, Cunha nhận ra Ao Tanaka đang khóc nức nở và lập tức đến an ủi

ẢNH: REUTERS

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 3.

Tiền đạo đang khoác áo M.U dành cho Ao Tanaka cái ôm động viên

ẢNH: REUTERS

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 4.

Tanaka khóc rất nhiều và tự trách mình. Anh đã xử lý hỏng ở tình huống quyết định, dẫn đến bàn thắng của Martinelli. Các tuyển thủ Nhật Bản thay phiên nhau đến động viên Tanaka

ẢNH: REUTERS

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 5.

Trung vệ Gabriel cũng đến chia sẻ với các cầu thủ Nhật Bản. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, của tinh thần fair-play

ẢNH: REUTERS

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 6.

Những vũ công samba hạnh phúc tột đỉnh

ẢNH: REUTERS

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 7.

Họ đã gặp không ít khó khăn trước Nhật Bản. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, Vinicius và các đồng đội giành chiến thắng xứng đáng

ẢNH: REUTERS

Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'- Ảnh 8.

Với chiến thắng này, Brazil sẽ chạm trán Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà ở vòng 16 đội

ẢNH: REUTERS

 

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