Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng'

Ở trận đấu này, Brazil thắng Nhật Bản 2-1 theo kịch bản nghẹt thở. Người hùng của "Selecao" là Gabriel Martinelli với cú đặt lòng gọn gàng ở phút 90+6'. Sau trận đấu, tiền đạo của Arsenal được các đồng đội chúc mừng, trong đó có Cunha