Thể thao World Cup 2026 Sao M.U có hành động đẹp: Vỗ về cầu thủ Nhật Bản mắc sai lầm 'chí mạng' Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 30/06/2026 04:22 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Matheus Cunha của Brazil tạm dừng ăn mừng cùng đồng đội sau khi đánh bại Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026 để an ủi Ao Tanaka. Ở trận đấu này, Brazil thắng Nhật Bản 2-1 theo kịch bản nghẹt thở. Người hùng của "Selecao" là Gabriel Martinelli với cú đặt lòng gọn gàng ở phút 90+6'. Sau trận đấu, tiền đạo của Arsenal được các đồng đội chúc mừng, trong đó có CunhaẢNH: REUTERSNgay sau đó, Cunha nhận ra Ao Tanaka đang khóc nức nở và lập tức đến an ủiẢNH: REUTERSTiền đạo đang khoác áo M.U dành cho Ao Tanaka cái ôm động viênẢNH: REUTERSTanaka khóc rất nhiều và tự trách mình. Anh đã xử lý hỏng ở tình huống quyết định, dẫn đến bàn thắng của Martinelli. Các tuyển thủ Nhật Bản thay phiên nhau đến động viên TanakaẢNH: REUTERSTrung vệ Gabriel cũng đến chia sẻ với các cầu thủ Nhật Bản. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, của tinh thần fair-playẢNH: REUTERSNhững vũ công samba hạnh phúc tột đỉnhẢNH: REUTERSHọ đã gặp không ít khó khăn trước Nhật Bản. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, Vinicius và các đồng đội giành chiến thắng xứng đángẢNH: REUTERSVới chiến thắng này, Brazil sẽ chạm trán Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà ở vòng 16 độiẢNH: REUTERS Tin liên quan Canada tạo cột mốc lịch sử Đội đồng chủ nhà Canada lĩnh ấn tiên phong ở vòng 32 đội và tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup của xứ sở lá phong. World Cup chẳng bao giờ chán Thất bại World Cup 2026, Hàn Quốc còn là đối thủ bóng đá với Nhật Bản? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Nhật Bản Brazil World Cup 2026 Matheus Cunha
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