World Cup chẳng bao giờ chán

Đớn đau và hạnh phúc

Không thể không khắc lại sự thăng hoa đến tột độ của các chàng trai đến từ quốc đảo nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, Cabo Verde. Thủ môn 40 tuổi Vozinha cùng các đồng đội đã viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp nhờ ý chí chiến đấu mãnh liệt, phong cách thi đấu đầy quả cảm, lối chơi phòng ngự khoa học, kín kẽ. Bất bại sau 3 trận đã giúp tân binh World Cup 2026 này đĩnh đạc đi tiếp với vị trí nhì bảng H, buộc những tên tuổi lớn như Uruguay hay Ả Rập Xê Út phải về nước sớm. World Cup tuyệt vời là vì thế.

Hãy nuôi niềm tin Cristiano Ronaldo (giữa) vẫn còn năng lượng để bùng nổ ẢNH: REUTERS

Cũng kiên cường chiến đấu và giành được 3 điểm giống Cabo Verde nhưng Iran lại bị loại tức tưởi bởi thua các đội xếp thứ 3 về hiệu số. Chúng ta được chứng kiến một Iran rất dũng cảm và bản lĩnh, vượt qua biết bao nghịch cảnh để chơi thứ bóng đá thật đáng khâm phục. Bền bỉ rượt đuổi tỷ số trong trận gặp New Zealand, xuất sắc cầm hòa Bỉ - đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng lại vô cùng thiếu may mắn trong trận cầu quyết định với Ai Cập. Nếu Taremi có thể thực hiện thành công cú đá 11 m ở phút thứ 11, nếu Khalilzadeh đứng lùi lại khoảng nửa bước chân trong tình huống ghi bàn phút bù giờ thì mọi thứ cũng đã khác. Thầy trò HLV Amir Ghalenoei chia tay World Cup trong nước mắt và cả sự kiêu hãnh đớn đau.

Messi và vầng hào quang rực rỡ

Với màn trình diễn chói sáng khi ghi tới 6 bàn sau 3 lượt trận vòng bảng, Lionel Messi lại khiến cả thế giới ca ngợi không ngớt. Biết bao ngôn từ hoa mỹ, sự ngưỡng mộ, tôn trọng, khâm phục dành cho lão tướng 39 tuổi đến từ khán giả, CĐV Argentina, những huyền thoại bóng đá nhiều thế hệ và có cả những sự thừa nhận "tâm phục khẩu phục" của chính các đối thủ. Sau khi đã vượt qua được áp lực khủng khiếp tại World Cup 2022, giờ đây M10 và đồng đội đang cống hiến thứ bóng đá vừa khoa học, kỹ thuật, vừa giữ được tính kỷ luật và quyết tâm khát khao chiến thắng, đồng thời vẫn giữ được tâm thế, bản lĩnh của một nhà vô địch. Cá nhân Messi vẫn đang rất sung sức về mặt thể lực và tinh thần vô cùng thoải mái với tâm thế tận hưởng bóng đá. Và từ đó những kỷ lục thế giới liên tục ra đời: số bàn thắng nhiều nhất (19 bàn); kỷ lục ghi bàn tại 7 trận đấu liên tiếp ở World Cup; số bàn thắng từ những cú đá phạt trực tiếp (2 bàn); số bàn thắng dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa (6 bàn). Chỉ chơi hơn 20 phút trong trận thắng Jordan nhưng vẫn kịp lập 1 siêu phẩm thì có lẽ thiên tài Messi vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng chinh phục những kỷ lục tiếp theo.

Nhưng có một điều thú vị ở World Cup năm nay, không chỉ Messi xuất chúng mà cũng đang có một dải ngân hà tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chúng ta chứng kiến nỗ lực bám đuổi của Mbappe (4 bàn thắng, 2 kiến tạo). Và cũng đừng quên, ngôi sao người Pháp ghi 16 bàn tại kỳ World Cup thứ 3 của mình ở tuổi 27. Haaland chơi rất hay, ghi bàn cũng khá đều đặn cho Na Uy (4 pha lập công tính đến lúc này). Cặp song sát Vinicius và Matheus Cunha của Brazil cũng đang tỏa sáng rực rỡ với 7 bàn. Cristiano Ronaldo đang bị chỉ trích thật đấy nhưng ghi bàn trong 6 kỳ World Cup, cũng đâu phải tầm thường. Và Bồ Đào Nha vẫn ghi danh ở vòng knock-out, sao không nuôi niềm tin CR7 vẫn còn năng lượng để bùng nổ?

Định hình những xu thế chiến thuật mới

72 trận đấu của vòng bảng, 215 bàn thắng (trung bình 2,99 bàn/trận), xu thế của bóng đá tấn công đang là nét chấm phá nổi bật trong cách chơi của các đội tại World Cup 2026. Những đối thủ lớn như Đức, Pháp, Hà Lan dẫn đầu với thành tích ghi 10 bàn sau 3 trận. Ngay sau đó là Argentina, Na Uy hay chủ nhà Mỹ cũng đã có được 8 bàn. Ưu thế đang thuộc về những đội có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt hoặc những đội sở hữu ngôi sao có kỹ năng ghi bàn hàng đầu. Nhóm đội bóng có lối chơi cân bằng hơn có thể kể đến Tây Ban Nha với 7 điểm - hiệu số 5/1, Mexico 9 điểm - hiệu số 6/0, Bồ Đào Nha 5 điểm - hiệu số 6/1.

Trường phái phòng ngự phản công thực dụng, tạo thế trận chắc chắn có Cabo Verde với 3 trận hòa ấn tượng. Colombia cũng rất hiệu quả, giành ngôi đầu bảng K với 4 bàn nhưng chỉ để lọt lưới 1 bàn; hay thành tích bất ngờ của Úc khi vào vòng 32 đội với hiệu số khá khiêm tốn 2/2.