Nhận định bóng đá Hà Lan vs Ma Rốc: Tấn công rực lửa, nóng cả trên khán đài

Hàng công Hà Lan đã ghi 10 bàn ở vòng bảng ảnh: reuters

Phải loại nhau từ sớm

Giữa 16 trận đấu của vòng 32 đội tại World Cup 2026, cặp đấu Hà Lan và Ma Rốc diễn ra lúc 8 giờ ngày 30.6 khiến nhiều người tiếc nuối, vì 2 đội bóng giàu thực lực, tham vọng lại phải loại nhau quá sớm.

Nhận định đội thắng trong trận Hà Lan và Ma Rốc là không dễ, do cả 2 đều nằm trong tốp 8 đội mạnh nhất tại World Cup 2022.

HLV Ronald Koeman tiếc khi 2 ứng cử viên vô địch gặp nhau quá sớm, ông dự báo sân Monrerey sẽ chứng kiến một trận tranh tài căng thẳng cho cả 2. HLV Koeman bày tỏ: "Gặp nhau vào lúc này thực sự là vấn đề. Cả 2 đội đều xứng đáng tiến xa hơn giai đoạn này.

Trận Hà Lan - Ma Rốc diễn ra lúc 8 giờ Việt Nam ngày 30.6 ảnh: FPT Play

Đây là một trận đấu rất quan trọng giữa 2 đội bóng muốn tiến xa nhất có thể tại giải đấu. Tôi cho rằng 1 trận đấu tầm cỡ này lại diễn ra hơi sớm tại World Cup. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi và đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn.

Chúng tôi sẽ chơi tấn công. Ma Rốc có rất nhiều tài năng, nhưng Hà Lan cũng vậy và chúng tôi biết mình cần phải ngăn chặn họ ở đâu, phải làm suy yếu họ như thế nào. Chúng tôi không lo lắng".

Đội trưởng Hà Lan Van Dijk đặc biệt khen ngợi hậu vệ phải người Ma Rốc Achraf Hakimi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bên cạnh các gương mặt đáng chú ý khác gồm tiền đạo Ismael Saibari đã có mùa giải xuất sắc tại PSV Eindhoven và tiền vệ Brahim Diaz.

Ma Rốc là đối thủ quá mạnh mà không bóng nào muốn gặp sớm ảnh: reuters

Thủ quân Oranje chia sẻ: "Ma Rốc có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng chúng tôi đã phân tích đối thủ, đã tập luyện, đã có 2 buổi tập rất tốt và mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Mọi thứ lúc này sẽ phụ thuộc vào chúng tôi. Tôi thực sự rất mong chờ trận đấu này. Đây sẽ là một trận đấu đầy thử thách trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi rất hào hứng".

Màu cam rực rỡ của CĐV Hà Lan... ảnh: reuters

... sẽ thi đấu sôi nổi với sắc đỏ xanh của fan Ma Rốc ảnh: reuters

Ngoài những yếu tố chuyên môn trên sân cỏ, trận đấu này còn hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn với màn so tài trên khán đài giữa "Cơn lốc màu da cam" của Hà Lan và sắc màu xanh - đỏ rực rỡ của Ma Rốc.



