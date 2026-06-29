Nhận định bóng đá Đức vs Paraguay: Chiến thắng một chiều, Opta dự đoán thế nào?

Hàng công đa dạng của Đức sẽ xuyên thủng được hàng thủ Paraguay? ảnh: reuters

Chênh lệch quá lớn!

Thật khó tin, nhưng World Cup 2026 là lần đầu tiên sau 12 năm kể từ chức vô địch năm 2014, đội tuyển Đức mới góp mặt ở trận đấu loại trực tiếp, sau khi đã bị loại sớm từ vòng bảng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Nhưng không phải vô cớ mà siêu máy tính Opta lại đánh giá thầy trò HLV Julian Nagelsmann là ứng cử viên sáng giá bậc nhất sẽ lọt vào vòng 16 đội, với xác suất thắng lên đến 54,7% so với 23,1% của Paraguay.

Nhận định bóng đá Đức vs Paraguay, các chuyên gia đều dự đoán thế trận một chiều cho trận đấu diễn ra lúc 3 giờ 30 ngày 30.6 tại Boston, bởi những chênh lệch quá lớn giữa 2 đội, kể cả khi thầy trò HLV Julian Nagelsmann không phải lúc nào cũng thật thuyết phục ở bảng E.

Đức đã khởi đầu vòng bảng với chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao, nhưng cần đến màn trình diễn cứu vãn của Deniz Undav để giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Bờ Biển Ngà, và kết thúc vòng bảng với thất bại 2-1 trước Ecuador.

Julio Enciso là nguồn cảm hứng tấn công của Paraguay ảnh: reuters

Dù vẫn còn có những lấn cấn về khả năng dứt điểm, kiểm soát thế trận, nhưng thầy trò HLV Julian Nagelsmann vẫn được đánh giá mạnh hơn Paraguay đã có hành trình gian nan: thua đậm Mỹ 1-4, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Úc 0-0 ở trận cuối.

Tiền vệ Julio Enciso (CLB Strasbourg) đã kiến tạo cả 2 bàn thắng cho Paraguay ở vòng bảng, dẫn đầu cả đội về số cơ hội tạo ra (5), cơ hội mở tạo ra (3), cơ hội rõ rệt tạo ra (1) và số đường kiến tạo dự kiến (0,22).

Anh cũng đã gây áp lực cường độ cao hơn ở phần sân đối phương trong giải đấu này so với bất kỳ đồng đội nào khác (84). Nhưng một mình Julio Enciso có đủ để Paraguay chống lại đội Đức đã có đến 7 cầu thủ khác nhau ghi 10 bàn của Đức?

Nhìn vào lịch sử, Paraguay đã chơi 5 trận đấu vòng loại trực tiếp trong lịch sử, nhưng chưa ghi nổi bàn thắng nào. Đây là chuỗi tịt ngòi kỷ lục của một đội bóng ở các vòng loại trực tiếp trong lịch sử World Cup.

HLV Julian Nagelsmann sẽ giúp Đức đi sâu tại World Cup 2026? ảnh: reuters

Trong 5 trận trước đó lần duy nhất Paraguay vượt qua được vòng knock-out chính là trận gặp đối thủ không phải châu Âu duy nhất, khi thắng Nhật Bản ở loạt đấu luân lưu 11 m tại vòng 16 đội năm 2010.

Điều này phản ánh cách chơi phòng ngự thụ động với tâm lý sợ thua của Paraguay, với chiến thuật đặt "xe buýt 2 tầng" ở các trận knock-out, hoàn toàn tương phản với phong cách chơi bóng tấn công hiện đại của Đức.

Nên nhớ trong 9 lần đấu loại trực tiếp gần nhất, người Đức đã thắng đến 8 lần, chỉ thua 1-0 trước Tây Ban Nha ở bán kết năm 2010 nơi La Roja về sau đăng quang vô địch. Năm nay Người Đức không còn trung phong lợi hại như Klose, nhưng rất mạnh về tập thể.

Đức và Paraguay đã đối đầu nhau 2 lần trước đó, bao gồm 1 lần tại World Cup nơi người Đức đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Oliver Neuville đem về chiến thắng 1-0 ở vòng 16 đội World Cup 2002.

Neuer nếu bắt chính sẽ phá kỷ lục của Matthaus và Klose

ảnh: reuters

Sau khi đánh bại Paraguay, Đức đã vào chung kết World Cup 2002 (thua Brazil) và kể từ đó đã giành chiến thắng trong cả năm trận đấu loại trực tiếp World Cup gần nhất gặp các quốc gia Nam Mỹ.

Trận đấu còn lại giữa hai đội là trận giao hữu năm 2013, kết thúc với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính. Ngược lại, Paraguay đã thua cả 4 trận đấu loại trực tiếp World Cup trước đó gặp các đối thủ châu Âu mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Vào ngày diễn ra trận đấu, HLV Nagelsmann - ở tuổi 38 năm và 341 ngày - sẽ là nhà cầm quân trẻ nhất dẫn dắt một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ sau Henri Michel của Pháp trong trận tranh hạng ba năm 1986 (38 tuổi, 243 ngày), trận đấu World Cup áp chót trước khi Nagelsmann ra đời.

Đây có thể là một cột mốc lịch sử đáng nhớ cho thủ môn Manuel Neuer: nếu bắt chính sẽ trở thành cầu thủ bắt chính nhiều nhất mọi thời đại của Đức tại các trận đấu World Cup với 23 lần, vượt qua kỷ lục 22 lần của Lothar Matthaus và Miroslav Klose.

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Dự đoán trận Đức vs Paraguay