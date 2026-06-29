Cầu thủ Nhật Bản gây sốc cho đội tuyển Brazil, HLV Ancelotti kêu gọi bình tĩnh: ‘Chiêu trò tâm lý đấy’

'Brazil không còn là thế lực bóng đá thế giới'

Tiền đạo đội tuyển Nhật Bản, Kento Shiogai mới đây ám chỉ rằng, đội tuyển Brazil không còn là thế lực thống trị như trước đây nữa, trước cuộc gặp giữa hai đội ở vòng 32 đội World Cup 2026 lúc 0 giờ ngày 30.6. "Có lẽ đây là một lời châm chọc tinh tế, nhưng nó phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của các cầu thủ Nhật Bản", theo Diario AS.

Các cầu thủ Nhật Bản bước vào cuộc đối đầu với đội tuyển Brazil với một sự tự tin rất cao, nhờ năng lực và sự tiến bộ của họ nhiều năm nay Ảnh: Reuters

Nhật Bản bước vào trận đấu gặp đội tuyển Brazil với thành tích bất bại ở vòng bảng và đầy tự tin. Sự tự tin của họ càng tăng, khi cũng đã bất bại trong 10 trận gần nhất và đã giành chiến thắng trước Brazil (tỷ số 3-2) tại Tokyo tháng 10.2025.

Các "Samurai Blue" cũng đánh bại cả đội tuyển Anh với tỷ số 1-0 ngay tại sân Wembley ở hành trình này hồi tháng 3. "Những kết quả này đã giúp định hình lại cách nhìn nhận về một đội tuyển Nhật Bản đầy năng lực trên đấu trường quốc tế", cũng theo Diario AS.

Trước cuộc gặp Brazil, lời nói đầy thách thức của Shiogai khá nhẹ nhàng, nhưng tinh tế và đầy sức nặng. Không gay gắt, hay khiêu khích, nhưng cũng đủ khiến các cầu thủ Brazil phản ứng, Diario AS cho biết.

Theo đó, đội trưởng của Brazil, trung vệ Marquinhos cho rằng phát biểu của Shiogai về Brazil là "ngạo mạn". Marquinhos còn cho rằng, Brazil sẽ khuất phục đội Nhật Bản một cách tâm phục khẩu phục trên sân cỏ.

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Tuy nhiên, HLV Ancelotti kêu gọi các cầu thủ Brazil của mình cần bình tĩnh. "Chúng tôi không chơi những trò mà người Anh gọi là "trò chơi tâm lý", HLV Ancelotti nói. "Chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị tốt và tránh những vấn đề rắc rối", chiến lược gia người Ý nói thêm.

Cũng theo ông Ancelotti, bất cứ cuộc khẩu chiến nào xảy ra trước trận đấu với Nhật Bản, ngay cả khi căng thẳng đang ngấm ngầm gia tăng, đều không giúp ích gì. Và phần ức chế sẽ luôn thuộc về đội "cửa trên" như Brazil.

Đội tuyển Nhật Bản có đủ năng lực và niềm tin để đánh bại Brazil một lần nữa, theo báo Tây Ban Nha, Diario AS Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân lão luyện này cũng chỉ ra, đây có thể là "chiến thuật" gây ức chế của đội tuyển Nhật Bản trước Brazil, khi một cầu thủ thường vào sân từ ghế dự bị lại bất ngờ lên tiếng hạ thấp đối phương.

Sự trở lại của Neymar

Tuy nhiên, HLV Ancelotti quyết định không tham gia thêm vào cuộc tranh luận và chọn cách giữ thái độ chuyên nghiệp, ông tin rằng Brazil vẫn có một quân bài tẩy có thể giúp họ rất nhiều.

Đó là Neymar, cầu thủ đã có màn trở lại được mong chờ từ lâu trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Brazil, khi ra sân lần đầu tiên sau hơn ba năm. Dù chỉ thi đấu vài phút, anh vẫn cho thấy mình có thể đóng góp gì cho đội bóng.

Theo HLV Ancelotti, Neymar đã sẵn sàng cho một vai trò lớn hơn. Ông nói: "Cậu ấy có thể chơi nhiều hơn 15 phút. Cậu ấy đang có phong độ tốt".

Theo Diario AS, có cảm giác đội tuyển Brazil vẫn là ứng cử viên sáng giá… trên lý thuyết. Nhưng đây không phải là cuộc đối đầu điển hình giữa đội mạnh và đội yếu.

Đội tuyển Nhật Bản có đà thắng, niềm tin và những kết quả gần đây để chứng minh điều đó. Brazil có kinh nghiệm, tài năng, và giờ đây là sự trở lại của Neymar. Và Ancelotti biết rằng cuối cùng, chỉ có kết quả mới nói lên tất cả.