Canada tạo cột mốc lịch sử

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Canada không được xếp vào nhóm ứng viên tạo bất ngờ. Đội bóng của HLV Jesse Marsch sở hữu một vài ngôi sao đáng chú ý như Alphonso Davies hay Jonathan David, nhưng xét về chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều đội tuyển khác. Tuy nhiên, những gì Canada thể hiện từ đầu giải cho thấy nền bóng đá này đang tiến những bước dài. Họ khởi đầu vòng bảng bằng trận hòa Bosnia - Herzegovina trước khi tạo nên màn trình diễn bùng nổ với chiến thắng 6-0 trước Qatar. Dù để thua Thụy Sĩ ở lượt cuối, Canada vẫn giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Canada tiếp tục tạo ấn tượng tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn, họ làm được điều mà nhiều thế hệ cầu thủ Canada trước đây chưa từng thực hiện: lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out của một kỳ World Cup. Đó là cột mốc lịch sử đối với bóng đá Canada. Nếu cách đây vài năm, Canada vẫn được xem là đội bóng sống nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, thì hiện tại họ đã sở hữu tập thể có bản sắc rõ ràng hơn nhiều dưới thời HLV Jesse Marsch. Đội bóng Bắc Mỹ chơi với cường độ cao, pressing quyết liệt và chuyển trạng thái rất nhanh. Điều đó tiếp tục được thể hiện ở trận vòng 32 đội gặp Nam Phi. Dù chiến thắng chỉ đến với Canada phút bù giờ sau một siêu phẩm sút xa, chẳng ai nhận định rằng đại diện Bắc Mỹ đã may mắn. Họ chơi tốt hơn trong cả trận, tạo ra 14 pha dứt điểm, gấp đôi đối phương. Rõ ràng thầy trò HLV Marsch xứng đáng đi tiếp.

Chỉ với việc lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội, Canada đã tạo nên cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, với việc thi đấu trên sân SoFi (Los Angeles), Canada trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên không được chơi trận đấu của mình trên lãnh thổ quốc gia. Trước đó, các đội chủ nhà đều thi đấu trên sân nhà, kể cả khi giải đấu có nhiều quốc gia đồng đăng cai. Ở World Cup 2002, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng tổ chức nhưng không phải thi đấu bên ngoài lãnh thổ của mình. Lý do khiến Canada không được thi đấu trên sân nhà đến từ việc họ chỉ giành được vị trí nhì bảng B sau khi để thua Thụy Sĩ ở lượt cuối. Theo lịch phân bổ trước đó, đội nhất bảng B sẽ được thi đấu trên sân BC Place (Vancouver, Canada).

Đối thủ của Canada ở vòng 16 đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc (lúc 8 giờ ngày 30.6). Cả hai đội tuyển này đều được đánh giá cao hơn đội bóng xứ lá phong. Muốn tạo nên bất ngờ, Canada cần nhiều hơn những gì đã thể hiện ở vòng bảng và vòng 32 đội. Họ cần Alphonso Davies (vừa trở lại sau chấn thương và mới ra sân vài phút ở cuộc đối đầu Nam Phi). Nếu Canada muốn mơ về một chiến tích lịch sử khác, họ cần phiên bản tốt nhất của cầu thủ được xem là tài năng lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Bên cạnh đó, tập thể của HLV Marsch cũng phải duy trì sự gắn kết gần như hoàn hảo.



