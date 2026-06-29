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Thể thao World Cup 2026

Nam Phi gục ngã ở phút bù giờ sau siêu phẩm, Canada viết tiếp lịch sử

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Rạng sáng 29.6 (giờ Việt Nam), Canada trở thành đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Nam Phi.

Nửa đầu bế tắc

Ngay từ những phút đầu, Canada đã chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân Nam Phi. Đội bóng đồng chủ nhà World Cup 2026 đặc biệt nguy hiểm trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1. Trung vệ Derek Cornelius bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu cận thành trong tư thế thuận lợi. Sau đó, Moise Bombito có pha dứt điểm khiến hàng thủ Nam Phi phải giải nguy ngay trên vạch vôi.

Tuy nhiên, Nam Phi cũng cho thấy lý do vì sao họ có mặt ở vòng knock-out lần đầu tiên trong lịch sử. Đại diện châu Phi duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 59%, cố gắng triển khai bóng một cách kiên nhẫn từ tuyến dưới. Dù vậy, đội bóng của HLV Hugo Broos gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực nguy hiểm cuối cùng, khiến thủ môn Maxime Crepeau gần như chưa phải đối mặt với thử thách thực sự.

Nam Phi gục ngã ở phút bù giờ sau siêu phẩm, Canada viết tiếp lịch sử- Ảnh 1.

Canada (áo đen) đã ở rất gần bàn thắng khi tạo ra đến 9 pha dứt điểm trong đó có 4 cơ hội ngon ăn

ẢNH: REUTERS

Nam Phi gục ngã ở phút bù giờ sau siêu phẩm, Canada viết tiếp lịch sử- Ảnh 2.

Nam Phi dù không được đánh giá quá cao, vẫn chơi rất nỗ lực

ẢNH: REUTERS

Cú vô-lê đẳng cấp định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp 2, Canada tiếp tục là đội nguy hiểm hơn trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. HLV Jesse Marsch đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự từ phút 59 nhằm tăng tốc độ và sức sáng tạo cho hàng công. Trong khi đó, Nam Phi vẫn trông cậy vào sự cơ động của bộ đôi Relebohile Mofokeng và Evidence Makgopa để tìm kiếm cơ hội phản công.

Đến phút 75, Alphonso Davies, ngôi sao được chờ đợi nhất của Canada được tung vào sân. Anh mới có lần đầu tiên hít thở bầu không khí của World Cup 2026 sau chuỗi ngày ngồi ngoài do chưa đảm bảo thể trạng tốt nhất vì mới bình phục chấn thương. 

Nam Phi gục ngã ở phút bù giờ sau siêu phẩm, Canada viết tiếp lịch sử- Ảnh 3.

Eustaquio vung chân cực kỳ quyết đoán

ẢNH: REUTERS

Nam Phi gục ngã ở phút bù giờ sau siêu phẩm, Canada viết tiếp lịch sử- Ảnh 4.

Các cầu thủ Canada vỡ òa với bàn thắng muộn

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, người giúp Canada giành chiến thắng không phải Davies, mà đó là Stephen Eustaquio, người đảm nhận chiếc băng đội trưởng khi ngôi sao của Bayern Munich vắng mặt. Phút 90+2, số 7 của Canada tung cú vô-lê ngoài vòng cấm. Bóng đi căng như kẻ chỉ và găm thẳng vào lưới Nam Phi.

Chung cuộc, Canada giành chiến thắng 1-0 và có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng 16 đội World Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Jesse Marsch là Hà Lan hoặc Ma Rốc. 

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