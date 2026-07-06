Thủ tướng Na Uy ca ngợi Haaland cùng đồng đội, Thái tử Haakon xuống đường ăn mừng cùng biển người

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân ở New Jersey, hàng chục nghìn người hâm mộ Na Uy mặc áo đỏ tràn ngập Quảng trường Cung điện (Slottsplassen), đại lộ Karl Johans gate và nhiều khu vực trung tâm thủ đô Oslo để ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Theo báo chí Na Uy, bầu không khí tại Oslo trở nên cuồng nhiệt với những tiếng hô vang tên thủ thành "Nyland, Nyland, Nyland", "Na Uy vô địch World Cup" và những lời tán dương dành cho Haaland - người lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Brazil.

Đáng chú ý, Thái tử Haakon cũng xuất hiện tại Quảng trường Cung điện, hòa mình vào biển người hâm mộ đang hát vang và ăn mừng tấm vé vào tứ kết. Sự hiện diện của thành viên Hoàng gia càng khiến bầu không khí trở nên đặc biệt đối với người dân Na Uy.

CĐV Na Uy vỡ òa với chiến thắng của đội nhà trước Brazil ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Thủ tướng Jonas Gahr Støre dành những lời khen ngợi cho toàn đội sau chiến thắng gây chấn động. Ông phát biểu trên NTB: “Chiến thắng trước Brazil nghe như một câu chuyện cổ tích, nhưng đó là thành quả của nỗ lực tuyệt vời từ cả tập thể và chiến thuật rất thông minh. Na Uy đã chơi hay hơn một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới".

Người đứng đầu Chính phủ Na Uy tiết lộ ông từng gặp các tuyển thủ trước giải đấu và nhắn nhủ rằng mọi điều đều có thể xảy ra tại World Cup: "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng ở World Cup này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tối nay họ đã chứng minh điều đó một cách hoàn hảo".

Bộ trưởng Văn hóa và Bình đẳng Lubna Jaffery cũng không giấu được sự xúc động: "Chúng ta lại đánh bại Brazil rồi! Đây là một sự kiện lịch sử. Việc Na Uy có mặt ở tứ kết World Cup chắc chắn là một trong những thành tựu thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước".

Haaland tiếc vì không thể hòa vào biển người ăn mừng

Người hùng của trận đấu, Erling Haaland, cho biết anh chỉ ước có thể ngay lập tức trở về Oslo để chung vui cùng người hâm mộ: "Tôi ước mình đang ở ngoài đường phố để ăn mừng cùng mọi người. Cả Na Uy xứng đáng được tận hưởng khoảnh khắc này. Hãy tận hưởng nó, vì đây thực sự là điều điên rồ".

Tiền đạo 25 tuổi cũng chia sẻ rằng anh đang đạt phong độ cao nhất kể từ đầu giải, đồng thời kêu gọi thế hệ trẻ Na Uy nuôi dưỡng khát vọng khoác áo đội tuyển quốc gia. Haaland nhấn mạnh: “Nếu có một hoặc hai cơ hội, tôi thường ghi bàn. Tôi cũng không biết mình làm điều đó như thế nào. Tôi hy vọng tất cả các bạn trẻ xem cuộc phỏng vấn này sẽ nghĩ rằng được chơi cho Na Uy là một trong những điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời”.

Haaland cùng các đồng đội đã có mặt ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo cảnh sát Oslo, khoảng 90.000 người đã tập trung từ ga trung tâm Oslo đến Quảng trường Cung điện vào khoảng 1 giờ sáng để ăn mừng chiến thắng. Lực lượng chức năng phải chuẩn bị cho một đêm làm việc bận rộn khi dòng người liên tục đổ về trung tâm thành phố.

Dù xảy ra một số vụ gây rối riêng lẻ tại các hộp đêm và khu vực công cộng, cảnh sát cho biết phần lớn người hâm mộ đều ăn mừng trong bầu không khí vui vẻ và hòa bình.

Sau khi tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 16 đội bằng chiến thắng trước Brazil, Haaland cùng các đồng đội sẽ gặp đội thắng trong cặp Anh - Mexico ở vòng tứ kết World Cup 2026. Với màn trình diễn ấn tượng trước ứng viên vô địch Brazil, người hâm mộ Na Uy đang bắt đầu tin rằng giấc mơ tiến xa hơn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.