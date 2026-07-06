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Thể thao World Cup 2026

Thủ môn Na Uy tiết lộ pha khẩu chiến: ‘Màn đối đáp giữa tôi và Neymar không hay ho gì’

Văn Trình
Văn Trình
Chiến thắng lịch sử 2-1 trước Brazil để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 có dấu ấn lớn của thủ môn Orjan Haskjold Nyland. Thủ thành Na Uy chơi xuất sắc với nhiều pha cứu thua, trước khi thừa nhận chiến tích này ‘vượt ngoài mong đợi’ và từ chối tiết lộ cuộc khẩu chiến với Neymar sau trận.

Nyland là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong hiệp 1, khi anh liên tục từ chối các cơ hội nguy hiểm của Brazil. Đỉnh điểm đến ở phút 12, khi thủ thành 35 tuổi xuất sắc cản phá quả phạt đền của Bruno Guimaraes, tạo tiền đề để Na Uy đứng vững trước sức ép khủng khiếp của đối thủ.

Sau trận đấu, Nyland không giấu được cảm xúc khi chia sẻ với NRK: "Điều này vượt xa mọi mong đợi. Thật tuyệt vời. Đằng sau đó là rất nhiều nỗ lực, rất nhiều giờ làm việc âm thầm, đặc biệt là cùng gia đình. Vợ tôi luôn là chỗ dựa vững chắc và các con chưa bao giờ ngừng tin tưởng tôi. Được đứng ở đây hôm nay và nhận lại thành quả cho tất cả những gì đã trải qua là điều vô cùng ý nghĩa".

Thủ môn Na Uy tiết lộ pha khẩu chiến: ‘Màn đối đáp giữa tôi và Neymar không hay ho gì’- Ảnh 1.
Thủ môn Na Uy tiết lộ pha khẩu chiến: ‘Màn đối đáp giữa tôi và Neymar không hay ho gì’- Ảnh 2.
Thủ môn Na Uy tiết lộ pha khẩu chiến: ‘Màn đối đáp giữa tôi và Neymar không hay ho gì’- Ảnh 3.

Thủ thành Orjan Haskjold Nyland có màn thể hiện xuất sắc

ẢNH: REUTERS

Thủ môn kỳ cựu cũng thừa nhận mình từng chịu không ít áp lực trước giải đấu, khi nhiều ý kiến nghi ngờ Na Uy không có một thủ môn đủ đẳng cấp để cạnh tranh tại World Cup vì anh thiếu thời gian thi đấu ở cấp CLB.

"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã vào vòng tiếp theo của World Cup, điều mà mọi cầu thủ đều mơ ước từ khi còn nhỏ", Nyland nói, nhưng từ chối giải thích cụ thể những "chuyện vớ vẩn" mà anh từng phải đối mặt.

Không chỉ cản phá quả phạt đền đầu tiên của Brazil, Nyland còn thực hiện hàng loạt pha cứu thua trước Vinicius Junior, Endrick và nhiều tình huống nguy hiểm khác, giúp Na Uy giữ sạch lưới trong phần lớn thời gian trận đấu.

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"Tôi khá tự tin rằng nếu trận đấu phải bước vào loạt luân lưu thì mình sẽ cản phá được. Tôi đã bắt được một quả, và có lẽ đó cũng là quả quan trọng nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ nên mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn", anh chia sẻ.

Thủ thành Na Uy từ chối nói sâu về màn đối đáp với Neymar

Cuối trận, Nyland còn trở thành tâm điểm sau màn đấu khẩu với Neymar. Khi Brazil được hưởng quả phạt đền thứ hai ở thời gian bù giờ, tiền đạo kỳ cựu liên tục hướng về phía thủ môn Na Uy để khiêu khích trước khi thực hiện cú sút thành công. Truyền thông Na Uy tiết lộ, Nyland đáp trả bằng tiếng Tây Ban Nha, còn Neymar tiếp tục tỏ ra bực tức ngay cả sau khi ghi bàn, buộc trọng tài phải can thiệp.

Thủ môn Na Uy tiết lộ pha khẩu chiến: ‘Màn đối đáp giữa tôi và Neymar không hay ho gì’- Ảnh 4.
Thủ môn Na Uy tiết lộ pha khẩu chiến: ‘Màn đối đáp giữa tôi và Neymar không hay ho gì’- Ảnh 5.

Orjan Haskjold Nyland và Neymar đấu khẩu ở cuối trận

ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi hai người đã nói gì với nhau, Nyland chỉ cười: "Tôi chỉ cố gắng đoán xem anh ấy đang nghĩ gì và nói vài câu thôi. Cuối cùng anh ấy đã thắng tôi ở quả phạt đền đó, nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã cản được quả đầu tiên".

Dù sau đó các phóng viên tiếp tục gặng hỏi, thủ môn Na Uy từ chối chia sẻ thêm: "Không, tôi nghĩ mình không nên bình luận về chuyện đó trên truyền hình. Màn đối đáp giữa tôi và anh ấy chẳng hay ho gì. Có lẽ anh ấy cũng vừa trải qua một trận đấu rất khó khăn".

Theo thống kê của FIFA, Brazil tung ra 14 cú sút, trong đó có 5 lần trúng đích nhưng chỉ ghi được một bàn từ chấm phạt đền. Trong khi Haaland lập cú đúp ở đầu sân, Nyland trở thành bức tường thép ở phía sau, giúp đội tuyển Na Uy có thắng lợi 2-1.

HLV Stale Solbakken khẳng định sau chiến thắng lịch sử trước Brazil: "Tôi nghĩ Na Uy đang sở hữu một tiền đạo và một thủ môn đều có thể quyết định số phận trận đấu ở hai đầu sân. Hôm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

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