HLV Na Uy tiết lộ 'bí kíp' hoàn hảo loại Brazil, Haaland được ví như 'quái vật'

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), các cầu thủ Na Uy tiếp tục thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền" quen thuộc. Nhưng lần này, ý nghĩa còn lớn hơn rất nhiều, bởi họ vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất World Cup 2026 khi loại ứng viên vô địch Brazil.

HLV Solbakken gọi đây là "đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy". Ông nhấn mạnh: "Tôi rất hạnh phúc. Mọi cầu thủ đều chơi xuất sắc. Không ai cố làm điều gì khác ngoài kế hoạch đã thống nhất. Tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt".

HLV Solbakken hạnh phúc khi giúp Na Uy làm nên lịch sử ẢNH: REUTERS

Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ là Na Uy không hề co cụm phòng ngự trước Brazil. Trái lại, đội bóng Bắc Âu còn cầm bóng nhiều hơn đối thủ trong nhiều thời điểm của trận đấu.

Theo HLV Solbakken, đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước: "Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng tôi là giữ bóng càng nhiều càng tốt. Chúng tôi muốn triển khai bóng chậm rãi, từng bước một. Khi Brazil có bóng, họ chuyển trạng thái cực nhanh và rất nguy hiểm. Vì vậy, giữ bóng chính là cách tốt nhất để hạn chế sức mạnh của họ”.

HLV Na Uy tiết lộ thêm, mục tiêu quan trọng nhất là khiến các cầu thủ Brazil dần mất thể lực trước khi tung đòn quyết định ở cuối trận. Thực tế, cả hai bàn thắng của Haaland đều đến sau phút 79.

Ông còn lấy những cuộc đối đầu giữa Man City và Real Madrid làm nguồn cảm hứng chiến thuật: "Chúng tôi muốn làm Brazil mệt mỏi. Đó là điểm mạnh của chúng tôi. Tôi nghĩ toàn đội đã thực hiện điều đó rất tốt".

Khi HLV Carlo Ancelotti tung Neymar vào sân ở hiệp hai, HLV Solbakken thừa nhận ông có chút lo lắng vì Brazil sở hữu thêm một cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Ông chia sẻ: "Neymar và Vinicius là những cầu thủ luôn có thể tạo ra điều kỳ diệu. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là không được mất bóng ở những vị trí nguy hiểm. Trận đấu giống như một ván cờ vậy. Tuy nhiên, hôm nay Na Uy là những người hạnh phúc nhất”.

Haaland tiếp tục được ca ngợi

Nhân vật nổi bật nhất ở trận Na Uy đánh bại Brazil 2-1 dĩ nhiên vẫn là Haaland với cú đúp quyết định.

HLV Solbakken đánh giá tiền đạo 25 tuổi đã có một trong những trận đấu hay nhất từ đầu giải: "Erling là chân sút số một của chúng tôi. Cậu ấy thi đấu năng động, mạnh mẽ và có nền tảng thể lực tuyệt vời. Các hậu vệ Brazil gần như không thể ngăn cản cậu ấy”.

Andreas Schjelderup (số 21) ví Haaland như "quái vật" sau màn trình diễn đỉnh cao ẢNH: REUTERS

Không chỉ HLV Stale Solbakken, các đồng đội của Haaland cũng dành những lời ngợi khen đặc biệt cho Haaland. Andreas Schjelderup, người kiến tạo bàn mở tỷ số, ví Haaland như "một quái vật" và khẳng định đây là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Andreas Schjelderup chia sẻ: "Chúng tôi, những người Na Uy, thật may mắn khi có một cầu thủ như vậy. Anh ấy có thể quyết định mọi trận đấu. Chúng tôi có thể chuyền bóng cho Haaland mà không cần nhìn, vì luôn tin anh ấy sẽ ghi bàn. Haaland là một quái vật, là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”.

Sau khi đánh bại Brazil, Haaland cùng các đồng đội giờ đây đang đứng trước cơ hội tiếp tục tạo nên câu chuyện cổ tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy tại World Cup. Ở vòng tứ kết, đối thủ của đội tuyển Na Uy là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Mexico.

Khi được hỏi về trận đấu sắp tới, HLV Solbakken vẫn giữ sự khiêm tốn: "Chúng tôi đang nằm trong tốp 8 đội mạnh nhất thế giới. Còn có thể đi xa đến đâu thì hãy chờ xem. Đối thủ là Anh hay Mexico cũng không quan trọng. Nếu là Anh thì chúng tôi gặp Anh, nếu là Mexico thì chúng tôi gặp Mexico".