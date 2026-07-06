Hoa hậu mua nhà ở tuổi 20: Bán cà phê, mua nhà mở trung tâm Anh ngữ

Ở tuổi 20, khi nhiều bạn trẻ vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học, loay hoay xác định hướng đi cho tương lai, Hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân đã chạm đến một cột mốc đáng nhớ: Sở hữu căn nhà đầu tiên của riêng mình. Ít ai biết đằng câu chuyện hoa hậu mua nhà ở tuổi 20 là hành trình bền bỉ 6 năm nỗ lực và kỷ luật của cựu nữ sinh Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM).

Mua nhà ở tuổi 20

Ngày cuối tuần nhưng lịch trình của Gia Hân dày đặc từ sáng đến tối. Chúng tôi chỉ có thể tranh thủ trò chuyện khoảng 30 phút trước khi cô vào cuộc họp quan trọng.

"Em đang là sinh viên năm 3. Tranh thủ thời gian này, em về Việt Nam cùng gia đình. Em mua nhà ở Long Hậu (tỉnh Long An cũ), cách nhà ba mẹ em ở khu Trung Sơn (Bình Chánh cũ) khoảng 20 phút chạy xe. Em mua để bắt đầu giấc mơ mở trung tâm Anh ngữ", hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân chia sẻ ngắn gọn.

Hoa hậu mua nhà ở tuổi 20: Niềm hạnh phúc của Gia Hân tại căn nhà đầu tiên ẢNH: NVCC

Nàng hậu cho biết căn nhà trị giá 5 tỉ đồng. Gia Hân có 750 triệu đồng (15%) tích lũy từ các công việc kinh doanh, cát-sê làm MC và dạy học. Hân mượn thêm từ người thân trong nhà 20% (tương đương 1 tỉ đồng).



"Em vay ngân hàng 65%, tương đương 3,25 tỉ đồng. Khoản vay này được duyệt dựa trên việc em chứng minh năng lực tài chính từ các nguồn thu nhập thực tế của bản thân. Tại dự án, em được chủ đầu tư hỗ trợ chi trả lãi suất trong 18 tháng đầu tiên và ngân hàng hỗ trợ ân hạn nợ gốc trong vòng 3 năm", nàng hậu nói.

Ngày cầm trên tay chìa khóa căn nhà mới, cô gái 20 tuổi không giấu được niềm hạnh phúc. Nhưng ít ai biết đằng sau căn nhà mơ ước ấy là những ngày cô bận rộn với lịch dẫn chương trình, các hoạt động nghệ thuật và cả những ly cà phê gom góp từ chuỗi hoạt động kinh doanh.

MC sự kiện là công việc chủ yếu của Hoa hậu Gia Hân ẢNH: NVCC

MC sự kiện là công việc chính của Gia Hân. Nàng hậu nhận booking song ngữ cho các sự kiện doanh nghiệp, họp báo, lễ ký kết, chương trình họp báo, và các sự kiện giải trí. "Em chỉ nhận lời tham gia dựa theo lịch trống của trường để không ảnh hưởng đến việc học", Hân nói.

Bên cạnh đó, Gia Hân còn làm gia sư tiếng Anh. Trong năm học, cô nhận dạy kèm 3 - 5 học sinh luyện thi, mùa hè cô dạy theo lớp. Về mô hình chuỗi ca phê, Hoa hậu Gia Hân có 3 xe cà phê tại Nhà Bè, khu Trung Sơn và Q.7 (cũ). May mắn tận dụng được một góc bên hông trường học của ba, nàng hậu tiết kiệm được hoàn toàn chi phí thuê mặt bằng.

6 năm kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh, nên dù học tập ở nước ngoài, hoa hậu Gia Hân vẫn vận hành và kiểm soát tốt các nguồn thu nhập tại Việt Nam nhờ mô hình quản lý rõ ràng, công nghệ và sự đồng hành của gia đình.

Hoa hậu Gia Hân đang học chương trình cử nhân ngành quản trị kinh doanh, Trường S P Jain School of Global Management tại Anh ẢNH: NVCC

Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Nguyễn Như Quỳnh, nguyên Trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss Teen International Vietnam 2021, cho biết Gia Hân là một cô gái thông minh, giỏi giang, biết chia sẻ, rất ham học hỏi và kiên định với những gì mình lựa chọn.



Đăng quang hoa hậu, Gia Hân vẫn đứng bán cà phê

Ông Ngô Ngọc Luyến (cha của nàng hậu), cho biết rất tự hào về con gái. Gia Hân là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Từ nhỏ, con gái đã đam mê kinh doanh, bởi vậy ông không bất ngờ khi hay tin con mua nhà ở tuổi 20.

Gia đình luôn là điểm tựa của hoa hậu Gia Hân ẢNH: NVCC

Ông xúc động nhớ lại những năm con gái học lớp 6, lớp 7, gia đình ông có quán cà phê ở Long An. Mỗi ngày đi học về, Gia Hân và anh trai lại về phụ ba mẹ bán hàng. Trong mùa dịch Covid-19, chỉ với số vốn ban đầu vẻn vẹn chưa tới 5 triệu đồng, con gái ông đã khởi nghiệp, mở rộng chuỗi kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác.



"Đăng quang 2 cuộc thi hoa hậu, Gia Hân vẫn đứng bán cà phê, làm gia sư, được các anh chị sinh viên ủng hộ. Trong mùa dịch, con xây dựng tủ sách chung cư, góp nhặt ủng hộ trẻ em mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19", ông tự hào về con gái.

Ông Luyến còn khẳng định gia đình không hề bắt con kiếm tiền. Nhưng là người có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, ông nói lựa chọn của con là cách giáo dục tốt nhất. Ông ủng hộ và gia đình luôn là điểm tựa cho con.

Trở về Việt Nam, Gia Hân (thứ 2 từ phải sang) không ngại tự tay vào bếp cùng các cộng sự ẢNH: NVCC

Nói thêm về việc đăng quang hoa hậu vẫn không ngại đứng bán cà phê, Gia Hân mỉm cười chia sẻ: "Em nghĩ mình lao động chân chính thì dù nghề gì cũng là một cơ hội cho mình phát triển". Bên cạnh đó, nhiều người bạn của cô dù gia đình có điều kiện tốt nhưng vẫn nỗ lực tạo nên thành tích riêng, là động lực để em cố gắng nhiều hơn.