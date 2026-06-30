Hoa hậu đi xin việc khi con mới 5 tháng tuổi, xúc động câu chuyện phía sau

Vì sao hoa hậu đi xin việc khi con mới 5 tháng tuổi?

Gần 4 năm sau đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng (27 tuổi) người đẹp dân tộc Tày giờ đã làm mẹ. Hiện cô đang sinh sống cùng gia đình chồng tại Nghệ An. Hằng chia sẻ con trai cô đã 5 tháng tuổi, con biết lật, biết cầm nắm…

Hoa hậu Nông Thúy Hằng hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình ẢNH: NVCC

Về thông tin nàng hậu quay lại thị trường lao động khi con trai mới chỉ 5 tháng tuổi đang được nhiều người quan tâm, hoa hậu Nông Thúy Hằng xác nhận: "Tôi thi tuyển vào Trường FPT và đang đợi kết quả". Cô cho biết hôm thi tuyển, cô dậy chuẩn bị từ sáng sớm. Từ năm 3, năm 4 ĐH, người đẹp dân tộc Tày đã có khoảng thời gian thực tập ở Tập đoàn Vingroup trong chương trình tuyển dụng tài năng trẻ, nên cô thích phong cách làm việc ở tập đoàn lớn.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng dịu dàng trong trang phục áo dài ẢNH: NVCC

Bà Phạm Thị Thu Hà (56 tuổi) mẹ ruột của Hoa hậu Nông Thúy Hằng, cho biết những ngày ở Nghệ An chăm cháu ngoại, bà đã biết chuyện con gái mong ước đi làm trở lại. "Hằng là con thứ hai của vợ chồng tôi. Con ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó học, chịu khó làm. Năm thi vào Trường THPT chuyên Hà Giang, con là thủ khoa đầu vào. Lớp 11, con thi học sinh giỏi Quốc gia môn ngữ văn, con đậu và được tuyển thẳng vào 5 trường ĐH. Sau đó, con chọn theo học Trường ĐH Kinh tế quốc dân", bà Hà tự hào khi nói về con gái.

Xúc động câu chuyện phía sau...

Chồng của Hoa hậu Nông Thúy Hằng là lãnh đạo trong một công ty về lĩnh vực khoáng sản. Cô thừa nhận bạn đời muốn cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc con cái thay vì đi làm khi con còn quá nhỏ, nhưng anh tôn trọng giấc mơ của vợ.

Nàng hậu nói nhiều người nhận ra khi cô tham gia tuyển dụng và họ không nghĩ hoa hậu lại đi ứng tuyển công việc. Họ hỏi cô: Là người công chúng sao cô không mở thương hiệu riêng, ở nhà chăm gia đình, du lịch, mà phải đi làm ở môi trường đặc thù như thế?

Nhưng với Hoa hậu Nông Thúy Hằng, đi làm không chỉ để kiếm tiền mà còn là cách để khẳng định giá trị bản thân và duy trì sự kết nối với cuộc sống. Mỗi người có một hoàn cảnh một cuộc đời riêng. Cô thích sự ổn định, có lịch trình rõ ràng.

"Nếu không làm gì tôi cảm thấy bức bối trong người. Tôi cũng không phải tuýp phụ nữ lui về hậu phương. Tôi nghĩ phụ nữ nên có sự nghiệp của mình. Đồng tiền tôi kiếm ra có thể chẳng là gì so với gánh nặng kinh tế của chồng. Nhưng với tôi, công việc mang đến cho tôi cơ hội được giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ xã hội, giữ cho bản thân luôn năng động, nhạy bén và không ngừng học hỏi...", Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 trải lòng.

Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Nông Thúy Hằng khi làm mẹ ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng hoa hậu Nông Thúy Hằng từ năm 2023, anh Đào Mạnh Long (31 tuổi), hiện đang là quản lý truyền thông của Bee Entertainment, vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô gái nhẹ nhàng, sống tình cảm, có phần mong manh. Nhưng khi làm việc cùng đủ lâu, anh nhận ra Hằng là người có nội lực và bản lĩnh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. "Hằng kiên định, chịu được áp lực và luôn biết mình muốn gì", anh Long chia sẻ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, nhưng cũng phải đối mặt với không ít áp lực và những thông tin trái chiều. Anh Long cho biết: "Hằng không lựa chọn phản ứng trước từng lời bàn tán hay để bản thân bị cuốn vào những ồn ào. Bạn ấy chọn cách lặng lẽ làm việc, tiếp tục học hỏi và để những gì mình làm dần trả lời thay cho mọi lời giải thích".

Sau hơn ba năm đồng hành, điều anh trân trọng nhất ở hoa hậu Nông Thúy Hằng là thái độ sống. "Hằng không chọn cách khẳng định bản thân bằng những phát ngôn ồn ào, mà bằng sự bền bỉ trong công việc, sự nghiêm túc với từng cơ hội và bằng cách không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày", anh chia sẻ.