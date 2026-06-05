Hoa hậu lấy chồng đại gia xứ Nghệ, con 1 tuổi vội đi làm: Vì sao?

Xuất hiện rạng rỡ sau giờ giảng dạy, hoa hậu Nguyễn Mai Anh lần đầu trải lòng về gần 2 năm ở ẩn trên mạng xã hội, giai đoạn trầm cảm và quyết định đi làm trở lại khi con trai 1 tuổi. Vẫn gương mặt thanh tú nhưng so với 4 năm trước khi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam thời đại, Mai Anh hôm nay trưởng thành, sắc sảo hơn khi đã làm vợ, làm mẹ.

Hoa hậu Mai Anh: Con trai tôi ở nhà tên là Nhút

Cuộc sống kín tiếng của nàng hậu xinh đẹp, học giỏi đăng quang năm 18 tuổi, lên xe hoa khi đang trên giảng đường đại học khiến nhiều người tò mò. Mai Anh bật mí tên gọi ở nhà của con trai là Nhút. "Con tôi đã hơn 14 tháng tuổi, đang chập chững biết đi. Bà ngoại chăm con để tôi yên tâm đi làm trở lại", nàng hậu hạnh phúc chia sẻ mở đầu câu chuyện.

Hoa hậu Mai Anh Xuất hiện rạng rỡ sau giờ giảng dạy ẢNH: THANH ĐA

Lý giải về tên ở nhà độc lạ của con trai, Mai Anh cho biết nhút là đặc sản quê chồng (Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, trong đó Thanh Chương là tên một huyện cũ của tỉnh Nghệ An trước khi sáp nhập). Đặt tên con ở nhà là Nhút như cách vợ chồng cô tri ân và luôn nhớ về nguồn cội.

Mang thai và sinh con ở tuổi đôi mươi, xa chồng (bạn đời hoa hậu Mai Anh làm việc trong TP.HCM), gia đình và chồng không ít lần khuyên cô bảo lưu kết quả học tập hoặc chuyển vào TP.HCM học để thuận tiện hơn nhưng nàng hậu kiên quyết ở lại Hà Nội học.

Mai Anh hạnh phúc bên bạn đời ẢNH: NVCC

"Tôi sinh khó phải sinh mổ. Nằm viện khoảng 5 ngày thì tôi về nhà, ba ngày sau, tôi bước vào phòng thi, thi học kỳ. Thi xong, các bạn dìu tôi ra xe, vì tôi gần như bước không nổi", nàng hậu xứ Nghệ nhớ lại. Vừa đi học vừa mang máy hút sữa để có sữa mẹ cho con là những ngày cô chẳng thể nào quên. Tháng 6.2026, hoa hậu Mai Anh chính thức tốt nghiệp sư phạm văn tại Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Nhớ lại những ngày con gái vừa chăm con vừa kiên trì đi học trở lại, bà Hồ Thị Loan (47 tuổi), không khỏi nghẹn lời. "Mai Anh là con út trong nhà. Sau sinh, con bé còn bị tắc tuyến sữa, nhiễm khuẩn máu…vậy mà vẫn nhất quyết đi học. Tính con bé từ nhỏ đã vậy, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi, làm có trách nhiệm", mẹ ruột của hoa hậu Mai Anh kể chuyện.

Hoa hậu Mai Anh (áo trắng) đưa con trai đi chơi ẢNH: NVCC

Ông Trương Tuấn, Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời đại vẫn còn nhớ như in hình ảnh Mai Anh ngày đầu tham dự tuyển sinh. Ông nhận ra đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng mong manh, nhẹ nhàng là cô gái có cá tính quyết đoán. "Thời điểm tham dự casting, em vừa tròn 18 tuổi. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng em cực kỳ thông minh, tự tin, bản lĩnh và đặc biệt rất lễ phép", ông Trương Tuấn nói.



Vì sao Hoa hậu Mai Anh vẫn chăm chỉ đi làm?

Ánh mắt hoa hậu Mai Anh hạnh phúc khi chia sẻ về công việc hiện tại. Cô đang làm việc tại HR1 Việt Nam Holdings, công ty có gần 15 năm trong lĩnh vực tuyển dụng, nhân sự. "Với tôi, được làm việc, được cống hiến và sống trọn vẹn với chính mình là hạnh phúc", nàng hậu xứ Nghệ trải lòng.

Hoa hậu Mai Anh hạnh phúc chia sẻ niềm vui làm mẹ, làm vợ ẢNH: THANH ĐA

Mỗi ngày, cô dậy từ sáng sớm tập thể dục, ăn sáng, trang điểm. Ông xã đưa cô đi làm. Chiều tối, vợ chồng cùng về nhà. Có người giúp việc, nhưng Mai Anh thích vào bếp chuẩn bị những bữa cơm cho gia đình. "Chồng tôi chỉ thích ăn cơm vợ nấu. Tôi cũng thường nấu cơm mang đến công ty", Mai Anh chia sẻ về một ngày bình dị.

Ông Võ Văn Cương (CEO HR1 Việt Nam Holdings) chia sẻ Mai Anh đang làm việc tại phòng truyền thông marketing của doanh nghiệp. Cô đảm nhận vai trò giảng viên đào tạo sinh viên đại học trong các chương trình học tập thực tế tại doanh nghiệp, đồng thời là người quản lý gặp gỡ đối tác… "Trong công việc, Mai Anh chỉn chu, trách nhiệm. Cô ấy mang đến không khí trẻ trung, năng động", CEO Võ Văn Cương chia sẻ.

Hoa hậu Mai Anh trao đổi trò chuyện cùng các bạn sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: NVCC

Nàng hậu khẳng định tình yêu cô dành cho nghề giáo chưa bao giờ thay đổi. Xác định đi đường dài với ngành giáo dục nên thay vì vội vàng, cô đang chuẩn bị cho những bước phát triển chuyên môn sâu hơn.

Nàng hậu bật mí: "Tháng 9 tới đây, tôi sẽ học lên cao học để nâng cao kiến thức và năng lực trong lĩnh vực giáo dục. Sư phạm văn là ngành học tôi đã rất nỗ lực mới có thể theo đuổi được, tôi trân trọng ngành học và tấm bằng của mình".

Nguyễn Mai Anh (22 tuổi) quê ở Nghệ An. Cô từng giành giải nhất cuộc thi học sinh tài năng - thanh lịch trường THPT Nguyễn Duy Trinh, là Hoa khôi Duyên dáng Bản sắc Việt 2022 cùng giải thưởng phụ quan trọng Miss áo dài. Năm 2022, cô trúng tuyển ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 28,25 điểm, trong đó ngữ văn đạt 9,5 điểm. Tháng 12.2022, Mai Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thời đại. Nhan sắc của Mai Anh thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 ẢNH: BTC Năm 2023, Mai Anh là Đại sứ Văn hóa Thể thao Du lịch và Đại sứ biển Tam Thanh - Tam Kỳ, Quảng Nam. Năm 2024, nàng hậu khiến khán giả khi bất ngờ khi quyết định lấy chồng ở tuổi 20. Chồng hoa hậu Mai Anh là doanh nhân Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1988), Chủ tịch Tập đoàn SenGroup.



