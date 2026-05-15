Cô gái Chăm từng gây sốt Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2021 giờ ra sao?

Đàng Vương Huyền Trân hiện đang làm nhân sự cho một tập đoàn về xây dựng ở TP.HCM

Chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 5 năm. Vẫn gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn, sâu thăm thẳm và sự lễ phép, có điều Đàng Vương Huyền Trân (25 tuổi) của ngày hôm nay đã bớt đi phần hồn nhiên, thêm nhiều sự điềm tĩnh, sắc sảo.

Mới đây, cô gái dân tộc Chăm vừa trúng tuyển bậc cao học hệ chính quy Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chuyên ngành quản trị du lịch và lữ hành với điểm xét tuyển 8.05/10.

Bạn còn nhớ cô gái Chăm Đàng Vương Huyền Trân?

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 (tên hiện tại là Miss Cosmo Vietnam) là một mùa giải ấn tượng khi thu hút hàng loạt tên tuổi đã gặt hái nhiều thành tích trên đấu trường sắc đẹp tham gia như: Ngọc Châu, Nam Em, Lệ Nam, Bùi Quỳnh Hoa, Đỗ Nhật Hà, hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền…

Chẳng ai ngờ, giữa "một rừng ngôi sao" bỗng vụt lên một cái tên hoàn toàn xa lạ, đó là Đàng Vương Huyền Trân (Ninh Thuận, nay là Khánh Hòa). Trong phần thi ảnh online, Huyền Trân liên tục vượt qua nhiều mỹ nhân đình đám của showbiz Việt "giật spotlight" (thu hút) dù lần đầu tiên ghi danh.

Trên trang cuộc thi năm đó, Huyền Trân với đôi mắt nhuốm màu huyền bí của thiếu nữ Chăm, dịu dàng trong trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc mình đã thu hút hơn 30.000 lượt quan tâm yêu thích, gần 7.000 lượt bình luận, vượt xa các thí sinh khác.

Truyền thông liên tục đưa tin về cô với những tên gọi "cánh chim lạ" của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam; Cô gái dân tộc Chăm dẫn đầu bình chọn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam… Dừng lại ở kết quả không như mong đợi, nhưng Huyền Trân hạnh phúc và biết ơn khi được yêu mến, được học hỏi và trưởng thành.

"Tôi về quê đi rẫy phụ mẹ, nhiều người nhận ra tôi. Mẹ không cho tôi đi nữa, bảo tôi ở nhà. Mẹ sợ tôi xấu hổ. Nhưng tôi muốn đi cùng mẹ. Tôi lớn lên nhờ giọt mồ hôi trên giảng đường của cha và gánh bánh xèo vất vả của mẹ", Huyền Trân hạnh phúc khi kể về đấng sinh thành.

5 năm đã qua, nhắc về Đàng Vương Huyền Trân, ông Trần Việt Bảo Hoàng, Phó ban tổ chức cuộc thi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bé dân tộc Chăm luôn nỗ lực cố gắng trong các phần thi.

"Tôi nhớ đó là lần đầu tiên cô bé thi sắc đẹp, lần đầu đi đôi giày cao gót sải chân trình diễn thời trang. Huyền Trân hồn nhiên, dễ thương, sở hữu nét đẹp rất riêng. Tên cô bé đã là một điều đặc biệt", CEO Trần Việt Bảo Hoàng nhớ lại.

Cuộc sống hiện tại của cô gái Chăm: Học lên cao học, vẫn ở trọ

Gây sốt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam… nhưng thay vì dùng đó là bàn đạp tiến xa hơn vào showbiz, Huyền Trân âm thầm quay lại hoàn thành việc học tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Sau tốt nghiệp, cô gái Chăm đã đi làm 3 năm nay. Cô đang làm nhân sự cho một tập đoàn về xây dựng ở TP.HCM. Đồng hành cùng nhóm từ thiện Từ Tâm từ năm 2024 với vai trò tình nguyện viên, đến nay Huyền Trân đang là đại sứ chương trình. Cô gái Chăm tích cóp lương đóng góp cùng nhóm mua quà, nhu yếu phẩm chung tay hỗ trợ những cuộc đời kém may mắn.

"Bạn bè tôi cưới nhiều rồi, cũng có con rồi. Nhưng ba mẹ chưa bao giờ hối tôi lấy chồng. Mẹ tôi bảo: con học tới đâu, mẹ theo tới đó. Tôi vẫn ở trọ, tháng trả 4,5 triệu đồng tiền trọ, đi xe máy", Đàng Vương Huyền Trân cười.

Cô gái dân tộc Chăm sẽ nhập học bậc cao học vào tháng 5 tới. Huyền Trân chia sẻ: "Tôi may mắn được sự ủng hộ từ gia đình, đồng nghiệp. Tôi nghĩ ngoại hình có thể giúp mình tạo ấn tượng ban đầu, nhưng sự tự tin, kiến thức và bản lĩnh mới là điều giúp mình tỏa sáng và đi xa hơn".

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại về việc con gái theo học cao học, ông Đàng Quang Vương (56 tuổi) ba của Huyền Trân, nói ông ủng hộ mọi quyết định của con. Ông Vương hiện tại là giảng viên Trường CĐ Công nghệ năng lượng Khánh Hòa.

Việc con gái tiếp nối truyền thống gia đình theo đuổi sự nghiệp học hành, ông nghĩ đó là chuyện bình thường. "Nhà có hai chị em, Trân là con đầu. Chúng tôi luôn ủng hộ con theo đuổi giấc mơ của mình và hỗ trợ khi con cần", ông Vương nói.

Lựa chọn chuyên ngành du lịch, Huyền Trân mong muốn giữ gìn và góp phần lan tỏa văn hóa dân tộc Chăm đến nhiều người hơn, đặc biệt là trang phục truyền thống "Aw Kamei", những lễ hội, nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình.