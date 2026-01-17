Nữ MC 20 tuổi từng đoạt danh hiệu hoa hậu tiết lộ cuộc sống tại Dubai

Ngô Ngọc Gia Hân sinh năm 2006, từng đăng quang Miss Teen International 2022 tại Ấn Độ. Ở tuổi 19, cô tiếp tục giành được quán quân tại cuộc thi The TV Face 2025.

Sau khi giành quán quân tại chương trình The TV Face 2025, Hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân sang Dubai du học.

Mặc dù đam mê nghệ thuật nhưng Ngô Ngọc Gia Hân không lơ là việc học. Cô từng giành được học bổng 90% Trường ĐH SP Jain (Ấn Độ) và học bổng 80% Trường ĐH VinUni (Việt Nam). Ngoài ra, Gia Hân còn là thành viên đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên châu Á 2023, top 15 cuộc thi CIC 2023 toàn quốc, giải nhất cuộc thi Dash For Impact 2023 toàn quốc…

Hiện tại, Gia Hân đang theo học ngành Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH SP Jain, Ấn Độ. Ngoài Ấn Độ, chương trình học của Gia Hân còn cho cô cơ hội được học tập và trải nghiệm cuộc sống ở Singapore, Úc và Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).