12/01/2026 16:17 GMT+7

Phương Mỹ Chi vừa tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ mang tên Lò cò, đánh dấu một cột mốc cảm xúc trong hành trình làm nghề. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Trung Quốc Kelou, người bạn thân thiết của Phương Mỹ Chi sau cuộc thi Sing! Asia.

Phương Mỹ Chi trải lòng chuyện làm nghề

Tại đêm diễn, "cô bé dân ca" ngày nào đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt hit: Bóng phù hoa, Vũ trụ có anh, Đất phương Nam... Bên cạnh âm nhạc, Phương Mỹ Chi lần đầu trải lòng về những góc khuất trong nghề. Cô thừa nhận từng có giai đoạn loay hoay, nhút nhát và phải che giấu tính cách thật vì sợ sự khác biệt. Sự chuyển mình từ hình ảnh dịu dàng sang một nghệ sĩ Gen Z cá tính, đa sắc thái chính là quả ngọt sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng sự đồng hành thầm lặng từ gia đình và ê-kíp suốt 10 năm qua.

Ca sĩ Trung Quốc sang Việt Nam vì Phương Mỹ Chi- Ảnh 1.

Giọng ca Trung Quốc thân thiết với Phương Mỹ Chi sau khi cùng tham gia cuộc thi âm nhạc Sing! Asia hồi 2025

ẢNH: BTC

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Trung Quốc Kelou, người bạn thân thiết của Phương Mỹ Chi sau cuộc thi Sing! Asia. Cả hai tái hiện tiết mục mash-up Túy âm Lục hải vi vương, phần trình diễn từng gây sốt tại Sing! Asia năm 2025. Tiết mục gây ấn tượng mạnh nhờ sự giao thoa văn hóa khi Kelou thể hiện một đoạn hí kịch Trung Quốc, còn Phương Mỹ Chi cất giọng vọng cổ từ trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. 

Chia sẻ trong sự kiện, Kelou dành nhiều lời khen cho Phương Mỹ Chi, cho biết cả hai bằng tuổi nên dễ đồng cảm, gắn bó và có nhiều kỷ niệm đẹp trong quá trình làm việc chung. Về phía mình, Phương Mỹ Chi xúc động gọi Kelou là "món quà đặc biệt", xem tình bạn xuyên quốc gia này như một duyên lành quý giá trong sự nghiệp. Đáng chú ý, ngày diễn ra fan meeting cũng trùng với sinh nhật của Kelou. Phương Mỹ Chi cùng người hâm mộ đã bí mật tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay trên sân khấu, khiến nữ ca sĩ Trung Quốc nghẹn ngào xúc động. Đáp lại tình cảm đó, Kelou dành tặng Phương Mỹ Chi một món quà ý nghĩa: một ngôi sao trên dải ngân hà mang tên Phương Mỹ Chi kèm ngày sinh, như lời chúc cho hành trình nghệ thuật bền bỉ và tỏa sáng của nữ ca sĩ Việt.

