Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hậu trường MV ‘bất ổn’ của Trúc Nhân: 68 nghệ sĩ chúc Tết 2026
Video Giải trí

Hậu trường MV ‘bất ổn’ của Trúc Nhân: 68 nghệ sĩ chúc Tết 2026

Diệu Tú - Dư Ngân
10/01/2026 13:11 GMT+7

Trúc Nhân chính thức giới thiệu ca khúc Vạn sự như ý, mở màn mùa nhạc Tết với giai điệu rộn ràng, trẻ trung. Sản phẩm gây ấn tượng khi quy tụ 68 nghệ sĩ Việt thuộc nhiều thế hệ, lan tỏa không khí sum vầy và lời chúc đầu năm đầy cảm xúc.

Tối 8.1, Trúc Nhân chính thức ra mắt ca khúc Vạn sự như ý, mở màn năm mới bằng một sản phẩm âm nhạc mang không khí Tết rộn ràng và giàu cảm xúc. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu trẻ trung, “tếu táo” đúng chất Trúc Nhân, bài hát còn tạo dấu ấn khi quy tụ 68 nghệ sĩ Việt thuộc nhiều thế hệ của V-pop.

Trúc Nhân ra mắt MV Tết

Vạn sự như ý là nơi những gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt cùng ngồi lại, chia sẻ khoảnh khắc đầu năm. Từ các tên tuổi góp phần định hình V-pop như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt… đến lớp nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương…, tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc, cho thấy sự giao thoa rõ nét giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt.

Hậu trường MV ‘bất ổn’ của Trúc Nhân: 68 nghệ sĩ chúc Tết 2026 - Ảnh 1.

Trúc Nhân và các nghệ sĩ trong MV Vạn sự như ý

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ tiếp tục cho thấy cách làm mới nhạc xuân khi bắt tay cùng DTAP, Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. Với sản phẩm mới, Trúc Nhân “khuấy động” đường đua nhạc Tết với một sản phẩm rộn ràng, vừa giàu cảm xúc, như một lời chúc đầu năm đến người hâm mộ.

Tin liên quan

Trúc Nhân trở lại ấn tượng sau 2 năm vắng bóng: Lần đầu khoe ‘múi’, hóa 'trap boy'!

Trúc Nhân trở lại ấn tượng sau 2 năm vắng bóng: Lần đầu khoe ‘múi’, hóa 'trap boy'!

Trong buổi phỏng vấn với PV Thanh Niên sau khi MV "Không ra gì" ra mắt, Trúc Nhân tiết lộ lý do xây dựng vũ trụ đa nhân cách với bốn phiên bản bản thân đầy màu sắc. Bên cạnh đó, sự xuất hiện bất ngờ của Gil Lê cùng diễn xuất biến hóa của Nguyên Thảo cũng là ý đồ mà nam ca sĩ muốn truyền tải.

Khám phá thêm chủ đề

Trúc Nhân tết 2026 MV Vạn sự như ý showbiz việt âm nhạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận