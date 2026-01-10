Hậu trường MV ‘bất ổn’ của Trúc Nhân: 68 nghệ sĩ chúc Tết 2026

Tối 8.1, Trúc Nhân chính thức ra mắt ca khúc Vạn sự như ý, mở màn năm mới bằng một sản phẩm âm nhạc mang không khí Tết rộn ràng và giàu cảm xúc. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu trẻ trung, “tếu táo” đúng chất Trúc Nhân, bài hát còn tạo dấu ấn khi quy tụ 68 nghệ sĩ Việt thuộc nhiều thế hệ của V-pop.

Trúc Nhân ra mắt MV Tết

Vạn sự như ý là nơi những gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt cùng ngồi lại, chia sẻ khoảnh khắc đầu năm. Từ các tên tuổi góp phần định hình V-pop như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt… đến lớp nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương…, tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc, cho thấy sự giao thoa rõ nét giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt.

Trúc Nhân và các nghệ sĩ trong MV Vạn sự như ý ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ tiếp tục cho thấy cách làm mới nhạc xuân khi bắt tay cùng DTAP, Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. Với sản phẩm mới, Trúc Nhân “khuấy động” đường đua nhạc Tết với một sản phẩm rộn ràng, vừa giàu cảm xúc, như một lời chúc đầu năm đến người hâm mộ.