Liên đoàn Bóng đá châu Âu phản đối mạnh mẽ FIFA vụ ‘xóa’ thẻ đỏ tiền đạo Mỹ: ‘Quá kinh ngạc’

UEFA gay gắt

Cụ thể, UEFA chia sẻ: "Quyết định được đưa ra ngày hôm qua 5.7, về việc tạm hoãn trong thời gian một năm việc áp dụng án treo giò tự động một trận đối với chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ Folarin Balogun đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được.

Bóng đá, cũng như mọi môn thể thao khác, được vận hành dựa trên các quy định. Chính các quy định đó là nền tảng của một cuộc cạnh tranh công bằng, trung thực và minh bạch. Đôi khi luật lệ có thể tồn tại những cách diễn giải khác nhau. Nhưng trong trường hợp này thì không.

Án treo giò tối thiểu một trận sau khi nhận thẻ đỏ là quy định mang tính tự động, không phải một lựa chọn mang tính tùy nghi và cũng không cần bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đưa ra quyết định để nó có hiệu lực. Đây là một nguyên tắc đã được ghi rõ trong các điều lệ, không thể trở thành đối tượng của các ngoại lệ, càng không thể bị thay đổi giữa một giải đấu mà trước đó đã có nhiều cầu thủ rơi vào hoàn cảnh tương tự và đều chấp hành án treo giò theo đúng quy định.

Khi tính chắc chắn của luật lệ không còn được những người có trách nhiệm bảo vệ bảo đảm, tính toàn vẹn của trận đấu sẽ bị đe dọa và uy tín của giải đấu sẽ bị suy giảm.

Đồng thời, quyết định này cũng tạo ra một tiền lệ trong phần còn lại của giải đấu. Từ nay, những trường hợp tương tự sẽ phải được đối xử theo cách tương đương, điều có thể gây tổn hại đến tính công bằng của cuộc cạnh tranh.

Bóng đá là môn thể thao được yêu mến nhất thế giới bởi đây là một trò chơi đẹp. Nó được tin tưởng bởi ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, môn thể thao này đều được vận hành dựa trên cùng một bộ luật.

Một giải đấu không bao giờ tồn tại một cách biệt lập. Và nếu giải đấu đó là World Cup, những quyết định được đưa ra tại đây có thể tạo ra các tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với toàn bộ nền bóng đá thế giới.

Chúng tôi bày tỏ sự kinh ngạc trước một quyết định chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh như vậy".

Balogun đang là tâm điểm của "drama" ẢNH: REUTERS

Điều gì đã xảy ra?

Vụ việc bắt nguồn từ trận thắng của đội tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina tại vòng 32 đội World Cup 2026. Tiền đạo Folarin Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR xác định anh có pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ Tarik Muharemovic.

Theo quy định thông thường của FIFA, một cầu thủ bị truất quyền thi đấu sẽ tự động bị treo giò ít nhất một trận kế tiếp. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA sau đó bất ngờ quyết định "treo việc thi hành án" trong thời hạn một năm, đồng nghĩa Balogun vẫn đủ điều kiện ra sân ở vòng 16 đội gặp Bỉ.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi dữ dội. Nhiều chuyên gia trọng tài, cựu cầu thủ và giới truyền thông châu Âu cho rằng FIFA đã tạo ra ngoại lệ chưa từng có trong một giải đấu đang diễn ra. Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng phẫn nộ trước thông tin này.

Trước Balogun, hàng loạt cầu thủ nhận thẻ đỏ tại World Cup 2026 đều phải chấp hành án treo giò theo đúng quy định. UEFA vì thế cho rằng việc miễn án cho tiền đạo tuyển Mỹ không chỉ ảnh hưởng tới tính công bằng của giải đấu mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho những trường hợp tương tự trong tương lai.