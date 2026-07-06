Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM đặt niềm tin lớn, thầy trò HLV Tuchel sẽ vô địch World Cup

Hạnh phúc tột độ

Sáng 6.7 (giờ Việt Nam), bà Smith tổ chức buổi tiệc thân mật để xem chung trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mexico tại nhà riêng với đối tác, bạn bè... Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bà Smith bày tỏ cảm xúc về trận đấu đầy kịch tính này.

"Tôi rất phấn khích. Chúng tôi vừa được xem một trận đấu tuyệt vời tại TP.HCM giữa Anh và Mexico. Tỷ số 3-2 thật kịch tính. Trận đấu căng thẳng đến tận phút cuối. Nhưng đây là một chiến thắng tuyệt vời cho tuyển Anh và tôi vui sướng tột độ", bà Smith chia sẻ.



Bà Smith rạng rỡ sau khi chứng kiến đội tuyển Anh giành chiến thắng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi được hỏi về màn trình diễn của các cầu thủ Anh, vị Tổng lãnh sự không ngần ngại dành điểm số tuyệt đối: Tôi chấm 10/10. Bạn có thể thấy ở mỗi cầu thủ sự đam mê, quyết tâm và khát khao chiến thắng. Dù là những hậu vệ vững chắc hay các tiền đạo quả cảm. Trong suốt trận đấu, đội bóng luôn giữ được sự bình tĩnh và tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng", bà nhận xét.

Vượt qua thử thách mang tên Haaland

Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Anh là Na Uy, đội bóng sở hữu chân sút Erling Haaland đang có phong độ rất cao tại World Cup 2026 với 7 bàn thắng. Tuy nhiên, bà Smith cho rằng người Anh không có lý do gì để e ngại.

"Chúng tôi không bao giờ sợ hãi. Đội tuyển Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để vô địch World Cup", bà nói.

Bà Smith cũng nhắc lại cột mốc lịch sử của bóng đá Anh khi lần gần nhất đội tuyển nước này vô địch World Cup đã diễn ra từ năm 1966. "Đã 60 năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi vô địch. Bây giờ là năm 2026 và đây thực sự là năm của chúng tôi", bà khẳng định.

Bà Smith vỡ òa khi Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút lo lắng của bà Smith khi trận đấu trôi về thời gian bù giờ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi được hỏi liệu câu khẩu hiệu nổi tiếng "Football is coming home" có đang trở thành hiện thực hay không, bà Alexandra Smith lập tức đáp lại đầy hào hứng: "Football is coming home!". (Giải thích: Nước Anh là nơi sinh ra môn bóng đá. Khẩu hiệu "bóng đá trở về nhà" được sử dụng khi đội tuyển Anh vô địch giải đấu lớn).

Chiến thắng trước Mexico còn chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham với cú đúp bàn thắng. Trong cuộc trò chuyện, bà Smith cũng vui vẻ hưởng ứng giai điệu bài hát "Hey Jude", ca khúc của ban nhạc huyền thoại The Beatles vốn đang được nhiều người hâm mộ Anh sử dụng để cổ vũ tiền vệ của Real Madrid.

Với niềm tin lớn từ những người hâm mộ đặc biệt như bà Alexandra Smith, tuyển Anh đang mang theo rất nhiều kỳ vọng trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên sau 6 thập niên chờ đợi.