Ai nói cầu thủ 40 tuổi là hết thời, Messi và Ronaldo ‘đập tan’ mọi nghi ngờ ‘vớ vẩn’

Lionel Messi đã 39 tuổi, Cristiano Ronaldo 41 tuổi, còn Luka Modric bước sang tuổi 40. Ở độ tuổi mà phần lớn cầu thủ đã rời xa sân khấu đỉnh cao, 3 biểu tượng của bóng đá thế giới vẫn hiện diện tại World Cup 2026.

Trong bài bình luận trên The Guardian, HLV trưởng đội tuyển nữ Mỹ Emma Hayes cho rằng bóng đá có thể ngày càng chứng kiến nhiều chân sút đẳng cấp thi đấu đến tuổi 40. Theo bà, tốc độ và khả năng bùng nổ vẫn quan trọng, nhưng với một cầu thủ hàng đầu, khác biệt ngày càng nằm ở khả năng chọn vị trí, bản năng và thời điểm xuất hiện.

HLV Emma Hayes hiện đang là HLV trưởng đội tuyển nữ Mỹ ẢNH: REUTERS

Nói cách khác, khi thể chất suy giảm theo tuổi tác, bộ não có thể giúp những cầu thủ lớn kéo dài đỉnh cao.

Messi chạy ít, nhưng luôn đi trước đối thủ

Messi là ví dụ rõ nhất trong phân tích của HLV Emma Hayes. Theo bà, đội trưởng Argentina đã tiến hóa từ một tay săn bàn thành cầu thủ sáng tạo toàn diện, biết thu hút áp lực, mở khoảng trống và đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi.

Messi có thể thuộc nhóm chạy ít nhất đội, nhưng cách di chuyển thường đi ngược dòng chảy trận đấu. Khi bóng đi theo một hướng, anh có thể chờ ở phía đối diện, dự đoán thời điểm bóng quay trở lại và xuất hiện đúng lúc.

Vì sao Messi, Ronaldo và Modric vẫn tỏa sáng ở World Cup khi đã chạm ngưỡng 40 tuổi?

Messi đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup ẢNH: REUTERS

HLV Emma Hayes lấy quả đá phạt của Messi trước Jordan làm ví dụ. Theo bà, đội trưởng Argentina đã dùng ánh mắt để tác động đến phán đoán của thủ môn. Đó là khác biệt của một cầu thủ có thể nghĩ trước đối thủ 1 bước.

Ở tuổi 39, Messi không còn cần chạy nhiều nhất để tạo ra ảnh hưởng lớn nhất.

Khi tuổi 40 không còn là giới hạn

Messi không phải trường hợp duy nhất. Ronaldo ở tuổi 41 vẫn tạo ra mối đe dọa nhờ khả năng dứt điểm và không chiến, trong khi Modric ở tuổi 40 tiếp tục cho thấy giá trị của kinh nghiệm và khả năng điều tiết trận đấu.

Theo HLV Emma Hayes, một lý do quan trọng nằm ở cách các ngôi sao hiện đại chăm sóc cơ thể. Robert Lewandowski vẫn thi đấu ở tuổi 37 dù không dự World Cup này, còn Marta vẫn ghi những bàn thắng đẹp ở tuổi 40.

Bà Hayes cũng nhắc đến Harry Kane, 32 tuổi, như một cầu thủ chăm sóc bản thân với tính chuyên nghiệp cao. Ở thế hệ kế tiếp, Erling Haaland cho thấy sự nghiêm ngặt trong việc duy trì thể trạng.

Ronaldo tràn đầy khát khao chinh phục chiếc cúp vàng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Điểm chung là chế độ ăn uống, hồi phục, tập luyện và lối sống ngày càng được kiểm soát chặt chẽ. Theo bà Hayes, bóng đá đôi khi gạt bỏ cầu thủ lớn tuổi quá sớm dựa trên cách những thế hệ trước từng sống, trong khi tiến bộ về khoa học thể thao đang giúp cầu thủ hiện đại duy trì đỉnh cao lâu hơn.

World Cup 2026 đặt ra một câu hỏi mới về giới hạn tuổi tác. Một cầu thủ ngoài 40 không còn cơ thể của tuổi 25: khả năng tăng tốc suy giảm, quãng đường di chuyển ít hơn và cường độ pressing khó duy trì. Nhưng đổi lại, những cầu thủ lớn nhất sở hữu thứ không dễ đo bằng số km chạy được: khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và xuất hiện đúng khoảnh khắc.

Luka Modric đã chia tay World Cup nhưng màn trình diễn của anh là rất đáng khen ngợi ẢNH: REUTERS

Messi không cần chạy nhiều nhất để tạo ảnh hưởng lớn nhất. Ronaldo không cần tham gia mọi pha bóng để vẫn nguy hiểm trong vòng cấm. Modric cũng cho thấy một cầu thủ có thể kéo dài sự nghiệp bằng kinh nghiệm và khả năng thích nghi.

Messi, Ronaldo hay Modric rồi cũng sẽ rời sân cỏ. Nhưng World Cup 2026 đang cho thấy tuổi tác không còn là chiếc đồng hồ đếm ngược đơn giản như trước. Khi phương pháp hồi phục, tập luyện và tính chuyên nghiệp tiếp tục phát triển, câu hỏi có lẽ không chỉ là những ngôi sao ấy còn chơi được bao lâu, mà tuổi đỉnh cao của một cầu thủ hiện đại có thể kéo dài đến mức nào.