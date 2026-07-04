Cristiano Ronaldo bị chấm 0 điểm với trang phục xuất hiện tại World Cup 2026

Trong giai đoạn vòng loại trực tiếp của World Cup 2026, tờ La Gazzetta dello Sport đã thực hiện chuyên mục Bình chọn thời trang World Cup, mời nhà tạo mẫu và nhà phê bình thời trang nổi tiếng người Ý Guillermo Mariotto chấm điểm phong cách ăn mặc ngoài sân cỏ của các cầu thủ và huấn luyện viên theo thang điểm 10, trang 163 đưa tin ngày 4.7.

Hầu hết người hâm mộ đều phản đối kết quả, cho rằng Ronaldo mặc đồng phục do nhà tài trợ của đội tuyển Bồ Đào Nha cung cấp, không phải trang phục anh tự lựa chọn Ảnh: AFP

Nhà tạo mẫu Ý gây tranh cãi với bảng điểm thời trang World Cup

Kết quả gây chú ý nhất là Cristiano Ronaldo chỉ nhận 0 điểm, mức điểm thấp nhất trong bảng xếp hạng. Nhận xét về bộ trang phục mà Ronaldo mặc khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đến địa điểm thi đấu, Guillermo Mariotto cho biết: "Theo tôi, đây là bộ trang phục tệ nhất tại World Cup tính đến thời điểm này. Trong bức ảnh, thứ duy nhất tôi thích là chiếc vali. Còn lại đều là những món đồ đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp, có lẽ anh ấy đã ký hợp đồng tài trợ với họ".

Ông tiếp tục chỉ trích: "Điều đó cho thấy tiền bạc hoàn toàn không thể mua được gu thẩm mỹ. Nghe nói bộ trang phục này có giá hơn 1 triệu USD, nhưng với tôi, nó chẳng khác gì một triệu con số 0".

Ngay sau khi bài đánh giá được công bố, cuộc tranh luận nhanh chóng nổ ra trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả đồng tình với quan điểm của Guillermo Mariotto, cho rằng phong cách của Ronaldo quá phụ thuộc vào các thương hiệu xa xỉ, thiếu dấu ấn cá nhân và sự hài hòa trong cách phối đồ.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng đánh giá này thiếu công bằng. Theo họ, bộ trang phục Ronaldo mặc là đồng phục công tác do nhà tài trợ chuẩn bị cho toàn bộ đội tuyển Bồ Đào Nha, chứ không phải trang phục do anh tự lựa chọn hay phối hợp.

Trái ngược với Ronaldo, Lionel Messi nhận 8 điểm nhờ phong cách được đánh giá là đơn giản nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân. Guillermo Mariotto nhận xét: "Theo tôi, Messi có thể mặc bất cứ điều gì mình muốn. Điều đó đến từ những thành tựu phi thường trong sự nghiệp cũng như màn trình diễn xuất sắc của anh tại World Cup lần này".

Ông cho rằng Messi không chạy theo xu hướng thời trang mà vẫn giữ được phong cách riêng: "Tất cả đều rất tối giản, mà sự tối giản luôn ghi điểm với tôi. Trong sâu thẳm, cậu ấy vẫn là chàng trai đến từ Rosario. Tôi đánh giá cao sự nhất quán đó. Ronaldo thực sự nên học hỏi Messi".

Lionel Messi nhận 8 điểm nhờ phong cách tối giản, được Guillermo Mariotto đánh giá cao vì giữ được dấu ấn cá nhân và không chạy theo xu hướng Ảnh: Reuters

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti của đội tuyển Brazil cũng nhận 8 điểm, ngang với Messi. Guillermo Mariotto nhận xét chiến lược gia người Ý ăn mặc lịch thiệp, giống "cha cô dâu trong một đám cưới", vừa chỉn chu vừa thanh lịch. Ông cũng cho rằng việc dẫn dắt đội tuyển Brazil giúp hình ảnh của Carlo Ancelotti trở nên gần gũi và thoải mái hơn.

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức bị chấm 0 điểm. Guillermo Mariotto cho rằng vị chiến lược gia trẻ nhất World Cup 2026 không hề thể hiện được gu thời trang. Ông đặc biệt chỉ trích chiếc áo sơ mi kẻ sọc của Julian Nagelsmann là "thảm họa", đồng thời nhận xét chiếc áo phông màu đen ở bộ trang phục sau đó cũng không giúp ông cải thiện hình ảnh.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng được chấm 8 điểm nhờ hình ảnh lịch lãm, chỉn chu và phù hợp với độ tuổi Ảnh: Reuters

Trong khi đó, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo cũng chỉ nhận 0 điểm. Guillermo Mariotto cho rằng nếu Ronaldo là cầu thủ có phong cách thời trang tệ nhất thì Ralf Rangnick chính là huấn luyện viên mặc xấu nhất giải đấu. Theo ông, vị chiến lược gia này cố gắng tạo vẻ trẻ trung nhưng lại chọn chiếc áo sơ mi quá bó, khiến tổng thể trở nên kém thẩm mỹ.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ được chấm 2 điểm. Guillermo Mariotto đánh giá cách phối trang phục tông xanh của ông thiếu sức thuyết phục, trong khi chiếc áo sơ mi cài cúc quá cao càng làm tổng thể trở nên cứng nhắc và thiếu tinh tế.

Guillermo Mariotto là nhà tạo mẫu và nhà phê bình thời trang kỳ cựu của Ý, được biết đến với phong cách nhận xét thẳng thắn, sắc sảo và không kém phần hài hước. Ông từng nhiều năm đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình Dancing with the Stars phiên bản Ý, đồng thời là gương mặt có uy tín trong giới thời trang nước này.