Monaco truy nã nghi phạm đánh bom, Interpol phát thông báo đỏ

Ngày 3.7, Interpol đã phát thông báo đỏ để truy tìm người phụ nữ tên Anastasiia Berezovska (39 tuổi) người Ukraine. Theo AP, người này bị nghi đã thực hiện vụ đánh bom nhắm vào doanh nhân gốc Ukraine Vadym Yermolaiev tại Monaco vào ngày 29.6.

Thông báo của Interpol về việc truy bắt nghi phạm Anastasiia Berezovska bị Monaco truy nã ẢNH: AP

Cơ quan chức năng Monaco không công bố danh tính 3 người bị thương trong vụ nổ nhưng cho biết họ là một gia đình và có vẻ đã bị nhắm đến.

Truyền thông loan tin một trong số nạn nhân là doanh nhân ngành xây dựng gốc Ukraine Vadym Yermolaiev (58 tuổi). Ông này từng là một trong những người giàu nhất Ukraine, đã từ bỏ quốc tịch gần 10 năm trước và bị chính quyền Kyiv cấm vận hồi năm 2023 vì mối quan hệ với Nga.

Các công tố viên cho biết một người bị thương vẫn đang trong tình trạng tính mạng bị đe dọa, trong khi hai nạn nhân phụ chỉ bị thương nhẹ.

Nghi phạm có hình xăm trên cánh tay phải, có thể là hình con rắn, tóc màu tối và nói được tiếng Đức.

Bệnh viện tại Nice, miền nam Pháp, nơi các nạn nhân vụ đánh bom ở Monaco được cho là đang điều trị ẢNH: AP

Giới chức Monaco đã truy nã người này với cáo buộc giết người, đặt thiết bị nổ tại nơi công cộng với ý định phạm tội và âm mưu phạm tội.

Công tố viên Morgan Raymond tại Monaco cho biết quả bom được kích nổ từ xa bằng điều khiển. Phần còn lại của thiết bị đang được cơ quan chức năng Pháp phân tích.

Ông Raymond nói thêm rằng nghi phạm ban đầu được xác định là nam do dáng người to cao nhưng qua phân tích kỹ camera an ninh và lời khai nhân chứng, các nhà điều tra khẳng định đối tượng là nữ giả nam.

Các nhà điều tra tại tòa chung cư xảy ra vụ đánh bom ở Monaco ẢNH: AP

"Sự tinh vi tương đối của thiết bị nổ và phương thức gây án gợi ý người này không hành động một mình", vị công tố viên nói.

Sau khi gây án, đối tượng đã chạy sang Pháp, Ý và nhiều nước châu Âu trước khi về nơi cư ngụ. Địa chỉ gần đây nhất của nghi phạm là tại Đức.

Theo AFP, cảnh sát Đức đã khám xét ngôi nhà mà người phụ nữ này thuê tại huyện Main-Taunus, bang Hesse trong ngày 3.7 theo đề nghị của Monaco. Cảnh sát cũng lục soát và tịch thu chiếc xe của đối tượng.