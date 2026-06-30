Monaco sốc vì doanh nhân gốc Ukraine bị đánh bom thư

AFP đưa tin vụ nổ bom thư xảy ra vào tối 29.6 tại căn hộ chung cư nằm trên con đường dọc biên giới Monaco và Pháp. Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ rằng một trong những người bị thương là doanh nhân gốc Ukraine Vadym Yermolaiev.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ bom tại đại lộ Italie (Monaco) rạng sáng 30.6 ẢNH: REUTERS

Thân vương Albert II, người đứng đầu Công quốc Monaco, gọi đây là "tội ác tàn bạo" và là cú sốc đối với toàn thể công quốc, vốn được Pháp bảo hộ về quân sự.

Một trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết cảnh sát đang nỗ lực truy tìm hung thủ. Người đứng đầu chính phủ Monaco Christophe Mirmand thông tin một cặp đôi ngoài 50 hoặc 60 tuổi bị thương nguy hiểm đến tính mạng và một thiếu nữ 13 tuổi bị thương nhẹ hơn. Ông Mirmand nói thêm rằng thiếu niên này rất có khả năng liên quan đến cặp đôi.

Công tố viên Stephane Thibault cho hay nghi phạm đã để lại một chiếc túi hoặc kiện hàng ở hành lang tòa nhà rồi rời đi.

Chính quyền Monaco xác nhận vụ nổ là do bom thư. Thiết bị nổ có chứa bu lông và mảnh kim loại để gia tăng sức sát thương. Ngoài 3 nạn nhân tại căn hộ, còn 4 người khác bị thương do sóng xung kích và bị mảnh vỡ cửa sổ văng trúng.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, theo hiểu biết của tôi, một hành động như thế này xảy ra tại công quốc", ông Mirmand nói.

Xe của lực lượng đặc nhiệm gỡ bom tại hiện trường vụ nổ ẢNH: REUTERS

Camera an ninh quay được cảnh nghi phạm bỏ chạy về hướng thành phố Beausoleil ở Pháp.

Theo The Kyiv Independent, doanh nhân Vadym Yermolaiev là một trong những người giàu nhất Ukraine, từng là Tổng giám đốc Tập đoàn Alef, nhà phát triển nhiều dự án xây dựng lớn tại Dnipro (Ukraine). Năm 2019, ông từ bỏ quốc tịch Ukraine và nhập tịch Cyprus.

Ông bị Ukraine cấm vận từ tháng 12.2023 với những cáo buộc liên quan hoạt động kinh doanh rượu của ông tại bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát. Tổng thống Volodymyr Zelensky ra lệnh đóng băng tài sản và yêu cầu ông Yermolaiev dừng mọi hoạt động tài chính tại Ukraine trong 10 năm.

Ông Mirmand không tiết lộ danh tính những người bị thương và cho hay cơ quan tình báo đang điều tra lý lịch của các nạn nhân, đồng thời rà soát xem liệu có ai khác đang đối mặt với mối đe dọa.

Monaco nằm ở bên bờ Địa Trung Hải, miền nam Pháp. Đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng thu hút giới tỉ phú với chính sách miễn thuế. Theo The Kyiv Independent, nhiều gia đình giàu có của Ukraine đã đến Monaco từ sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.