Chiến sự Ukraine ngày 1.583: Ông Zelensky tiết lộ 'tính toán cẩn thận' về Crimea

Trạm biến áp Sevastopol ở Crimea sau khi các quan chức địa phương cho biết UAV của Ukraine đã gây mất điện diện rộng hôm 24.6 ẢNH: REUTERS

Trang Euromaidan Press ngày 25.6 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch tấn công bán đảo Crimea đã được "tính toán cẩn thận", trong khi sự giúp đỡ từ các đối tác phương Tây sẽ nhanh chóng buộc Nga hướng tới hòa bình.

Ông không công khai nói rõ sự giúp đỡ đó là gì, chỉ cho biết các đối tác G7 "biết chính xác" ý ông muốn nói. Ông kết hợp tuyên bố này với các phát hiện tình báo cho thấy các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hiện gây tác động đến Điện Kremlin. G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý.

Bán đảo Crimea hiện là điểm tựa hậu cần cho lực lượng của Nga trên khắp miền nam Ukraine. Chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Kyiv nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của bán đảo đã biến sự phụ thuộc vào một số ít tuyến đường hậu cần này thành điểm yếu thường trực.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine triển khai chiến dịch phong tỏa hậu cần, tập trung kinh phí cho các đơn vị máy bay không người lái (UAV) nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga.

Bí mật nhờ hỗ trợ

Tổng thống Zelensky coi chiến dịch ở Crimea là một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn Nga sử dụng vùng đất đã kiểm soát được để kéo dài chiến dịch. Ông nói rằng các cuộc tấn công chứng minh Ukraine có thể hành động nhanh chóng nếu các đối tác thực hiện đúng cam kết.

"Chiến dịch của chúng tôi, bao gồm cả chiến dịch liên quan Crimea, được tính toán kỹ lưỡng", ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng nếu Ukraine có được chính xác những gì đã được thảo luận trong khuôn khổ G7, "chúng tôi sẽ nhanh chóng tạo ra các điều kiện buộc Nga phải chọn hòa bình".

Ukraine đã dành nhiều tháng hối thúc Mỹ cấp giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, một yêu cầu được ông Trump đáp lại tích cực tại hội nghị G7, theo giới thạo tin.

Theo Tổng thống Zelensky, lực lượng tình báo quân sự Ukraine đã có được tài liệu của Nga cho thấy Moscow đang chịu áp lực từ việc bị Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ.

Ông cho biết Ukraine đã phá hủy hơn 6.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần thành phố St. Petersburg của Nga, tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa ở Voronezh và một nhà máy khác ở Cheboksary. UAV của Ukraine cũng đã tấn công các cơ sở khí đốt ở tỉnh Orenburg của Nga, cách tiền tuyến hơn 1.200 km.

Các tài liệu còn cho thấy Nga đang di chuyển các hệ thống phòng không từ khắp cả nước để bảo vệ Moscow và cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, theo ông Zelensky.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Hãng TASS ngày 25.6 dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho hay lực lượng Nga tiếp tục tiến lên thêm 15 km sau khi giành kiểm soát làng Ivolzhanskoye ở tỉnh Sumy của Ukraine hôm 24.6.

Ngoài ra, phía Nga còn mở rộng kiểm soát gần khu vực Lyubitskoye ở tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này không chấp nhận điều kiện dừng giao tranh ở tiền tuyến để bắt đầu đàm phán.

Ukraine kỳ vọng nhiều thỏa thuận

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 25.6 cho biết rằng nước này dự kiến ký kết các thỏa thuận trị giá hơn 10 tỉ euro trong tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở Ba Lan, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang chuyển khoản giải ngân đợt đầu tiên của một khoản vay lớn dành cho Kyiv.

Bà Syvyrdenko cho biết Kyiv dự kiến ký hơn 160 thỏa thuận tại hội nghị, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, kinh doanh và phát triển khu vực.

"Những thách thức mà lục địa chúng ta đang đối mặt mang tính sống còn... Chúng ta buộc phải đổi mới để tồn tại, và điều này đã trở thành thế mạnh của chúng ta. Vì vậy, Ukraine tăng cường sức mạnh quốc phòng của châu Âu. Ukraine tăng cường khả năng phục hồi năng lượng", bà phát biểu.

Bà Svyrydenko cho biết khoản giải ngân đầu tiên trị giá 3,2 tỉ euro trong tổng số 90 tỉ euro vay từ EU sẽ được công bố. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết số tiền này đang được chuyển đến Kyiv trong ngày 25.6 và Bộ Tài chính Ukraine sau đó đã xác nhận đã nhận được.

Ukraine cho biết sẽ sử dụng khoản vay này cho quốc phòng và an ninh, tăng cường năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách.

Bà von der Leyen cho biết quỹ đầu tư đã được hứa hẹn để tái thiết Ukraine, được EU, Pháp, Đức và Ba Lan hậu thuẫn, cũng đã "sẵn sàng hoạt động" và có thể huy động khoảng 500 triệu euro trong năm nay.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và chính phủ Ukraine hồi tháng 2, việc tái thiết nền kinh tế Ukraine sẽ cần khoảng 588 tỉ USD trong thập niên tới.