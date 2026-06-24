Chiến sự Ukraine ngày 1.581: Nga nói Mỹ đang xa rời các thỏa thuận tại Alaska

Hình ảnh sau một vụ tấn công ở Zaporizhzhia hôm 23.6

ảnh: chính quyền quân sự Zaporizhzhia

Nga nói Mỹ không còn là bên trung gian khách quan trong vấn đề Ukraine

TASS hôm 23.6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhận định Mỹ có dấu hiệu không thực hiện đầy đủ các cam kết đã được thống nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tại Alaska, và không còn là bên trung gian "khách quan" để giải quyết vấn đề Ukraine.

Ông cũng không thấy những dấu hiệu cho thấy chính quyền Washington chuyển sự tập trung sang giải quyết vấn đề Ukraine.

Vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra vào tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

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Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm với Ukraine tại điểm họ đã ngừng lại trước đó.

"Chúng tôi sẵn sàng thương thuyết với Kyiv, như chúng tôi vẫn luôn như vậy", TASS dẫn lời ông Lavrov đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022 và nối lại vào năm 2025.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao không cho thấy bất kỳ thay đổi nào trong lập trường của Moscow về việc yêu cầu Ukraine từ bỏ phần còn lại của vùng Donbass đang do Kyiv kiểm soát, vốn là vấn đề Ukraine luôn từ chối nhượng bộ.

Ông Putin lên tiếng về việc Ukraine tấn công hạ tầng dân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin ảnh: reuters

Hôm 23.6, quân đội Ukraine tuyên bố cho đã phá hủy một cây cầu đường sắt bắc qua kênh đào ở phía bắc bán đảo Crimea, mà theo phía Ukraine là tuyến vận tải quân sự - hậu cần quan trọng của lực lượng Nga.

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine đang tìm cách gia tăng làn sóng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga vì lâm vào tình thế mất dần lãnh thổ. Với các cuộc tấn công này, phía Ukraine muốn gây bất ổn xã hội cho Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết quân đội nước này đang tiến gần đến việc kiểm soát thành phố Kostiantynivka, vị trí chiến lược ở phía nam của tuyến phòng thủ mà Moscow gọi là "vành đai pháo đài" thuộc Donetsk, miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 135 máy bay không người lái (UAV) Shahed hôm 23.6.

Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được 118 UAV, trong khi 13 chiếc khác bắn trúng các mục tiêu tại 11 địa điểm.

Ông Zelensky bỏ họp ở Ba Lan vì căng thẳng leo thang

Tổng thống Volodymyr Zelensky ảnh: reuters

Trong thông báo mới nhất, Ukraine quyết định chỉ cử thủ tướng đến tham dự Diễn đàn Tái thiết Ukraine do Ba Lan tổ chức.

Thay vì Tổng thống Volodymyr Zelensky đến dự như dự kiến trước đó, Thủ tướng Yulia Svyrydenko sẽ đi thay, theo Reuters.

Bà Svyrydenko hôm 23.6 đã xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Gdansk dự họp, với mục tiêu đạt được các thỏa thuận cụ thể nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế với phía đối tác.

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Trong hai ngày diễn đàn được tổ chức (25-26.6), Ukraine dự kiến sẽ ký một vài thỏa thuận với các đối tác nước ngoài, bao gồm thỏa thuận củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng đang bị thiệt hại nặng nề sau các đợt không kích của Nga hồi năm ngoái.

Việc ông Zelensky không tham dự diễn đàn tái thiết diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kyiv và Warsaw xuất hiện những bất đồng liên quan đến thế chiến thứ hai.

Căng thẳng đã tăng cao sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước Huân chương Đại bàng Trắng, vốn là phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, đã trao cho ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã trả lại huân chương này.