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Thế giới Quân sự

Hải quân Mỹ - Nhật khởi động cuộc tập trận mới

Thụy Miên
Thụy Miên
Tàu sân bay USS George Washington và nhóm hộ tống đã gia nhập các chiến hạm Nhật Bản ở biển Philippines, phô diễn sức mạnh hải quân đồng minh khi mở màn sớm cuộc tập trận mang tên Lá chắn dũng cảm (Valiant Shield) 2026.
Hải quân Mỹ - Nhật khởi động cuộc tập trận Valiant Shield 2026 - Ảnh 1.

Đội hình tàu chiến, máy bay Mỹ - Nhật mở màn sớm Valiant Shield 2026 tại biển Philippines hôm 21.6

ảnh: hải quân Mỹ

Trên website chính thức, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thông báo cuộc tập trận Valiant Shield 2026 (Lá chắn dũng cảm) chính thức được khởi động hôm 22.6 và kéo dài đến ngày 1.7.

Được bắt đầu năm 2006 và diễn ra 2 năm/lần, Valiant Shield năm nay đánh dấu lần thứ 11 các lực lượng đồng minh tham gia tập trận cùng toàn bộ 6 quân chủng của quân đội Mỹ tham gia các hoạt động huấn luyện tại khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm Guam, Nhật Bản và quần đảo Bắc Mariana (lãnh thổ hải ngoại của Mỹ).

Hải quân Mỹ - Nhật khởi động cuộc tập trận Valiant Shield 2026 - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS George Washington dẫn đầu đội hình tàu chiến Mỹ - Nhật hôm 21.6

ảnh: hải quân mỹ

Trước khi Valiant Shield 2026 chính thức bắt đầu, nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington và các tàu chiến thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã di chuyển theo đội hình, theo thông tin đăng tải trên trang DVIDS.

Đội hình tàu Mỹ - Nhật bên cạnh tàu sân bay USS George Washington còn tập hợp các khu trục hạm mang theo tên lửa dẫn đường USS Benfold và USS Shoup, tuần dương hạm mang theo tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls và tàu ngầm tấn công nhanh USS Virginia.

Phía Nhật Bản triển khai tàu khu trục chở trực thăng JS Kaga, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường JS Fuyuzuki và tàu ngầm tấn công JS Jingei.

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Số tàu trên đánh dấu lần 2 Nhật Bản tham gia Valiant Shield theo sau lần đầu tiên vào năm 2024. Lực lượng phòng vệ trên không và trên bộ của nước này cũng góp mặt, với khoảng 4.100 binh sĩ Nhật, 150 phương tiện và 60 máy bay.

"Valiant Shield thể hiện cam kết bền vững của quân đội Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Đô đốc Steve Koehler, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nhấn mạnh trong thông cáo.

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