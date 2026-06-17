Lầu Năm Góc dùng AI để khai hỏa hơn 2.000 tên lửa vào Iran

Grok là chatbot của công ty xAI ảnh: reuters

Theo bản khai có tuyên thệ nhằm bảo vệ công ty xAI trong một vụ kiện, ông Cameron Stanley, Giám đốc phụ trách Kỹ thuật số và Trí tuệ nhân tạo của Lầu Năm Góc, cho rằng việc duy trì hoạt động của chatbot Grok là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Để dẫn chứng cho lập luận trên, ông Stanley xác nhận lực lượng Mỹ đã sử dụng Grok để khai hỏa hơn 2.000 tên lửa vào 2.000 mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Iran trong vòng 96 giờ, theo tờ The Independent hôm 17.6.

Quan chức này cũng khẳng định Grok nằm trong số 4 mô hình AI hiện có năng lực hỗ trợ những ứng dụng trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Chatbot của tỉ phú Musk cũng là 1 trong 3 sản phẩm được trang bị để hỗ trợ các chiến dịch quan trọng được triển khai trên nền tảng tuyệt mật của Bộ Chiến tranh Mỹ.

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Thông tin trên đánh dấu lần đầu tiên một quan chức thuộc chính quyền Washington đã công khai thừa nhận Lầu Năm Góc đang sử dụng AI của tỉ phú Musk để ném bom và không kích Iran.

Các nhà điều tra quân sự Mỹ tin rằng lực lượng nước này nhiều khả năng phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào trường nữ sinh tại thành phố Minab thuộc miền nam Iran hôm 28.2, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, đa số là trẻ em.

Còn theo các nhà phân tích độc lập, việc Lầu Năm Góc sử dụng hệ thống chọn mục tiêu dựa trên AI kèm theo sai sót của con người khi không kiểm tra lại bản đồ, có thể đóng vai trò trong vụ không kích.

Các mục tiêu trong chiến dịch chống Iran được xác định với sự hỗ trợ từ Hệ thống Thông minh Maven của Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia Mỹ. Maven sử dụng AI để sắp xếp dữ liệu lên bảng điều khiển, hỗ trợ các quan chức quân sự trong việc đưa ra quyết định.

Còn theo Bộ Tư pháp Mỹ, năng lực của Lầu Năm Góc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong trường hợp tòa án ra phán quyết ngăn chặn hoạt động của công ty xAI, dẫn đến cơ quan này không thể tiếp tục sử dụng Grok.