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Thế giới Quân sự

Iran tập kích các căn cứ Mỹ ở Jordan và vùng Vịnh

Thụy Miên
Thụy Miên
10/06/2026 15:20 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm nay 10.6 đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

Iran tập kích các căn cứ Mỹ ở Jordan và vùng Vịnh- Ảnh 1.

Một tên lửa của Iran rời bệ phóng tại một điểm không xác định trong chiến dịch tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan và 21 địa điểm ở vùng Vịnh

ảnh: reuters

Trong vụ Iran tấn công mới nhất, IRGC nhấn mạnh đây là đòn đáp trả của Tehran sau khi Mỹ không kích các mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz, Reuters đưa tin.

Những diễn biến trên đánh dấu một trong những đợt tấn công lẫn nhau lớn nhất kể từ khi hai nước đồng ý ngừng bắn hồi tháng 4, và sau khi Tổng thống Donald Trump nói lực lượng Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ gần eo biển hôm 9.6.

Đợt không kích mới của quân đội Mỹ nhằm trả đũa vụ trực thăng rơi nhắm vào các hệ thống phòng không, những trạm điều khiển mặt đất và các địa điểm vận hành radar giám sát của Iran.

Chiến dịch trên kéo dài khoảng 4 giờ trước khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo kết thúc ngay trước 8 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ gần 20 mục tiêu Iran đã bị tấn công.

IRGC cho biết đảo Qeshm thành phố cảng Sirik trên eo biển Hormuz trúng đòn tấn công của Mỹ, trong khi những vụ nổ được ghi nhận ở vùng Bandar Abbas và sau đó gần thành phố Jask tại lối vào eo biển, theo truyền thông Iran dẫn lời các nguồn tin phương và dân thường.

Đáp trả hành động quân sự mới của Mỹ, lực lượng vũ trang Iran tuyên bố dùng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan.

Theo IRGC, căn cứ al-Azraq của Mỹ ở Jordan đã bị trúng tên lửa tầm xa tại 4 điểm, bao gồm các nhà chứa tiêm kích F-35 và một trung tâm chỉ huy.

Quân đội Jordan cùng ngày cho biết đã đánh chặn và bắn hạ 5 tên lửa phóng từ Iran về hướng al-Azraq. Những mảnh vụn của vụ đánh chặn đã rơi xuống lãnh thổ Jordan nhưng không gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản.

Về phần mình, quân đội Kuwait cũng cho biết các hệ thống phòng không của nước này ứng phó các mục tiêu thù địch trên không và khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn từ cơ quan chức năng.

Tại Bahrain, các hệ thống phòng không cũng được triển khai để đẩy lùi các cuộc tấn công từ Iran.

Trong một tuyên bố mới, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc không kích của Mỹ tại miền nam nước này, và Tehran hành động vì quyền tự vệ. Iran cũng cảnh báo các nước vùng Vịnh sẽ đối mặt với hậu quả nếu để Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ của họ cho các hoạt động quân sự.

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