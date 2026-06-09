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Thế giới Quân sự

Trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

Khánh An
Khánh An
09/06/2026 12:14 GMT+7

Đây là chiếc trực thăng AH-64 Apache đầu tiên của quân đội Mỹ rơi trong khu vực, kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28.2.

Trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ rơi gần eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Các trực thăng AH-64 Apache của Mỹ tuần tra phía trên eo biển Hormuz hôm 17.4

ẢNH: AFP

Tờ The New York Times ngày 9.6 dẫn lời giới thạo tin cho hay một chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz và hai phi công đã được giải cứu an toàn.

Vụ việc xảy ra hôm 8.6 và đang được điều tra, trong khi chưa rõ liệu chiếc trực thăng bị bắn hạ bởi hỏa lực của Iran, gặp sự cố kỹ thuật hay vấn đề nào khác.

Diễn biến này xảy ra sau nhiều ngày căng thẳng trong khu vực leo thang rồi lắng xuống, khi Israel và Iran tiến hành các cuộc tấn công quân sự trước khi dừng lại, phản ánh tính chất mong manh của thỏa thuận ngừng bắn.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không công bố tin tức về chiếc trực thăng bị rơi cho đến khi tờ The New York Times liên hệ với văn phòng báo chí Nhà Trắng để xin bình luận vào tối 8.6 (giờ địa phương).

Một phát ngôn viên của Tổng thống Trump chưa lập tức đưa ra thông cáo về vụ việc. Bộ Tư lệnh trung tâm quân đội Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận.

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Quân đội Mỹ đã sử dụng các trực thăng Apache, cũng như máy bay không người lái MQ-9 Reaper và các chiến đấu cơ F/A-18 và F-35 để đối phó việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Iran đã bắn hạ khoảng 30 UAV MQ-9 Reaper. Một số chiến đấu cơ của Mỹ đã rơi do hỏa lực của đối phương hoặc đồng minh bắn nhầm, kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 28.2. Tuy nhiên, đây sẽ là chiếc trực thăng AH-64 Apache đầu tiên bị mất trong cuộc xung đột này.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache, được trang bị tên lửa Hellfire, là một trong những loại trực thăng đáng sợ nhất hoạt động trong khu vực. Mỹ dùng trực thăng này tuần tra tuyến đường thủy chiến lược, một phần để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tàu nhỏ và để bắn hạ UAV.

Các trực thăng đã tiến sát hơn đến lãnh thổ Iran, bao gồm cả các hòn đảo mà Iran kiểm soát ở eo biển Hormuz, như một phần của lập trường cứng rắn mà Bộ Tư lệnh trung tâm duy trì ngay cả khi Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán để mở lại eo biển.

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