Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Theo bài đăng, các cuộc tấn công bắt đầu lúc 17 giờ ngày 9.6 giờ miền đông nước Mỹ tức rạng sáng nay 10.6 giờ Việt Nam "để đáp trả vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ" ngoài khơi Oman.

CENTCOM mô tả các cuộc tấn công này là tự vệ. Một quan chức Mỹ nói với CNN các cuộc tấn công mới nhằm mục đích cảnh cáo Iran và Mỹ tin rằng chúng sẽ không cản trở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự.

Bài đăng của CENTCOM mô tả chúng là "phản ứng tương xứng với hành động gây hấn phi lý của Iran".

Một trực thăng Apache của quân đội Mỹ hồi năm 2025 Ảnh: Quân đội Mỹ

Hai nguồn tin nói với CNN rằng các cuộc tấn công ban đầu nhắm vào hệ thống phòng không và radar xung quanh eo biển Hormuz. Một trong các nguồn tin cho biết dự kiến sẽ có thêm các cuộc tấn công khác.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: Tôi vừa được quân đội Mỹ thông báo rằng đêm qua, người Iran đã bắn rơi một trong những chiếc trực thăng Apache hiện đại của chúng tôi khi đang tuần tra trên eo biển Hormuz. Có hai phi công trên máy bay, cả hai đều an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, Mỹ nhất thiết phải đáp trả cuộc tấn công này".

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ABC News, ông Trump nói rằng Mỹ đang đáp trả một cách mạnh mẽ đối với "những gì họ đã làm với chiếc trực thăng của chúng tôi đêm qua". "Và tôi tin rằng sự đáp trả phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt, và đây chính là điều đó", ông nói.

Trong diễn biến mới nhất, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào sáng sớm 10.6 theo giờ địa phương rằng Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ cho biết họ đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran vì vụ bắn rơi một trực thăng của quân đội Mỹ.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, các tiếng nổ đã được nghe thấy ở các thành phố Sirik và Minab của Iran và trên đảo Qeshm. Thống đốc Minab đã làm rõ trong một bản cập nhật sau đó rằng "không có cuộc tấn công nào vào thành phố được báo cáo", theo hãng thông tấn Mehr của Iran.

Các vụ nổ được nghe thấy ở thành phố nội địa này có nguồn gốc từ dải đất ven biển giáp eo biển Hormuz chứ không phải từ chính huyện Minab, Mehr đưa tin.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng không một cuộc tấn công nào từ phía Mỹ sẽ không bị đáp trả sau.

"Bất chấp những thất bại trên chiến trường, Mỹ đã chọn cách thử thách quyết tâm của chúng tôi. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào không bị đáp trả", ông Araghchi viết trên mạng xã hội. "Hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi nếu các người muốn được an toàn", ông cảnh báo, theo CNN.