Đài Loan tập trận sẵn sàng chiến đấu 5 ngày liền

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 21.6 thông báo sẽ tổ chức Cuộc tập trận Sẵn sàng chiến đấu tức thì, diễn ra từ ngày 22 - 26.6. Đây là một nội dung trong chương trình huấn luyện hằng năm của lực lượng Đài Loan, Reuters dẫn thông báo cho biết.

"Mục tiêu chính là huấn luyện các đơn vị ở mọi cấp độ làm quen với các hoạt động chiến đấu và môi trường chiến trường trong giai đoạn sẵn sàng triển khai", thông báo cho biết.

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Đài Loan khai hỏa trong cuộc tập trận tại Đài Trung hôm 10.6 ẢNH: REUTERS

Cuộc tập trận cũng giúp nâng cao khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng từ thời bình sang thời chiến và tối ưu hóa việc triển khai quân lực. Quá trình này được thực hiện bằng quân lực thật, trên địa hình thật, theo thời gian thực, sử dụng khí tài thật và hành động thực tế.

Hoạt động sẽ mài giũa các cơ chế chỉ huy và năng lực chiến đấu của lực lượng, với trọng tâm là cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát các hoạt động tác chiến liên hợp, duy trì hậu cần và chuẩn bị chiến trường.

Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đại lục đã điều thêm một số lượng lớn máy bay quân sự hoạt động gần hòn đảo.

Theo cơ quan, có tổng cộng 21 máy bay, bao gồm máy bay tiêm kích J-16, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-500 cùng máy bay tiếp dầu trên không Y-20.

Trong số đó, 19 chiếc đã tiến vào khu vực phía tây nam Đài Loan và bay ra tây Thái Bình Dương để thực hiện các hoạt động "huấn luyện tầm xa trên vùng biển mở". Đài Loan đã điều động lực lượng để "đáp trả một cách thích hợp", cụm từ quen thuộc trong các thông báo phản ứng của hòn đảo.

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, hãng CNA ngày 21.6 dẫn một nguồn thạo tin cho biết việc thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) MQ-9B SkyGuardian đã được tiến hành tại Đài Loan.

Mỹ đã đồng ý bàn giao tổng cộng 4 UAV MQ-9B cho Đài Loan theo hai đợt vào các năm 2026 và 2027.

Nguồn tin giấu tên cho biết Đài Loan và nhà sản xuất đang phối hợp lắp ráp và sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến bay thử nghiệm, nhưng không tiết lộ có bao nhiêu chiếc MQ-9B nằm trong lô hàng đầu tiên vừa được chuyển đến hòn đảo.

Hồi tháng 3, các đại diện Đài Loan và Mỹ đã tham dự lễ bàn giao 2 chiếc MQ-9B tại Mỹ. Theo Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), các UAV MQ-9B sẽ mang lại cho Đài Loan năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), phát hiện và chỉ thị mục tiêu, đồng thời tăng cường khả năng tác chiến chống mục tiêu trên bộ, chống hạm và chống tàu ngầm.