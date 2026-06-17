Trung Quốc phản ứng mạnh việc Đài Loan lập trang web thu thập thông tin tình báo

Cục An ninh Đài Loan (NSB) đã công bố trang web mới nói trên hôm 14.6.

Phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Trần Bân Hoa Ảnh: Chụp màn hình Globaltimes.cn

Đáp lại, phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Trần Bân Hoa nói rằng Đài Loan đang tham gia các hoạt động đánh cắp thông tin tình báo, xâm nhập và phá hoại, làm leo thang đối đầu xuyên eo biển Đài Loan và làm suy yếu mối quan hệ giữa hai bên, theo Reuters.

"Điều này phơi bày lập trường ủng hộ Đài Loan độc lập, sự ngoan cố, tư duy đối đầu và từ chối thay đổi đường lối của họ. Chúng tôi lên án mạnh mẽ điều này và sẽ kiên quyết có biện pháp đối phó", ông Trần nói thêm mà không nêu chi tiết.

Ông Trần nhấn mạnh công dân, tổ chức, công ty và các nhóm khác của Trung Quốc đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh. "Đối với những người cung cấp thông tin tình báo cho các cơ quan tình báo của Đài Loan theo cách cấu thành tội phạm, các cơ quan có liên quan sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật", ông cảnh báo.

Trang web thu thập thông tin tình báo mới của Đài Loan đang bị chặn ở Trung Quốc, dù nhiều người Trung Quốc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập các trang web bị chặn khác như mạng xã hội phương Tây và công cụ tìm kiếm. Hiện chưa có thông tin phản ứng mới từ Đài Loan.

Trung Quốc cũng đã thử các chiến thuật tương tự. Năm 2024, Trung Quốc công bố một địa chỉ email để người dân có thể báo cáo thông tin liên quan cái họ gọi là "những thành phần ly khai" ở Đài Loan gây ra, theo Reuters.