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Thế giới

Đài Loan lập trang web thu thập thông tin tình báo từ Trung Quốc

Khánh An
Khánh An

Lập trang web thu thập thông tin tình báo từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan cho biết đã tham khảo các phương pháp được các cơ quan tình báo ở Mỹ, Anh và Israel áp dụng.

Đài Loan tung trang web thu thập thông tin tình báo từ Trung Quốc đại lục - Ảnh 1.

Hình ảnh trong video trên trang web thu thập thông tin của Cơ quan An ninh Đài Loan

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Taipei Times ngày 15.6 đưa tin Cơ quan An ninh Đài Loan vừa lập kênh báo tin dành cho công dân Trung Quốc đại lục, với mục đích mở rộng thu thập thông tin tình báo về các diễn biến chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội ở bên kia eo biển.

Thông cáo của cơ quan này cho biết vùng lãnh thổ Đài Loan đã tham khảo các phương pháp được các cơ quan tình báo ở Mỹ, Anh và Israel áp dụng.

Theo thông cáo, ngày càng nhiều người tiếp cận các cơ quan của Đài Loan để cung cấp thông tin về Trung Quốc đại lục. Cơ quan này lập trang web, tập trung vào an toàn thông tin và liên lạc, cũng như việc bảo mật danh tính.

Khi truy cập trang web, người dùng sẽ được hướng dẫn những quy trình khác nhau, tùy thuộc vào việc họ đang ở Trung Quốc đại lục hay nơi khác, và sẽ cần theo 6 hướng dẫn an ninh để hoàn tất quy trình báo tin.

Trong các hướng dẫn bao gồm việc sử dụng điện thoại, máy tính bảng không do Trung Quốc sản xuất và sử dụng trình duyệt web do các công ty phương Tây phát triển.

Thông tin sẽ được lọc, đánh giá và xác thực để cơ quan chức năng liên lạc tiếp. Cơ quan An ninh Đài Loan cho biết mục đích tăng cường thu thập tình báo và phân tích về Trung Quốc đại lục "nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích" của hòn đảo.

Bắc Kinh chưa lập tức phản ứng về thông tin trên.

Theo nghị viên Trần Quan Đình thuộc đảng Dân Tiến Đài Loan, sáng kiến trên là một trong những biện pháp cụ thể nhằm mở rộng nguồn thông tin. Ông cho biết những phương pháp tương tự khá phổ biến trên thế giới, chẳng hạn như nỗ lực của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhằm tiếp cận các nguồn tin làm việc trong những cơ quan của Trung Quốc.

Năm ngoái, CIA đưa ra hai đoạn video tuyển dụng bằng tiếng Hoa, khuyến khích những người làm việc cho chính phủ Trung Quốc liên lạc với phía Mỹ thông qua các kênh an toàn.

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