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Thế giới

Đài Loan nói đã 'trục xuất' 4 tàu Trung Quốc gần phía nam hòn đảo

Khánh An
Khánh An
08/06/2026 10:11 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan cho biết các tàu của lực lượng này đã 'trục xuất' 4 tàu của Trung Quốc đại lục tại vùng biển ngoài khơi phía nam hòn đảo, trong khi Bắc Kinh chưa lên tiếng về vụ việc.

Đài Loan nói đã 'trục xuất' 4 tàu Trung Quốc gần phía nam hòn đảo- Ảnh 1.

Tàu tuần duyên Đài Loan (phải) phản ứng với tàu hải cảnh Trung Quốc tại khu vực quần đảo Bành Hồ do Đài Loan kiểm soát hôm 29.12.2025

ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 7.6 dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan cho biết các tàu của lực lượng này đã "trục xuất" 4 tàu của chính phủ Trung Quốc đại lục xâm nhập vùng biển cấm ngoài khơi phía nam hòn đảo, sau khi hai bên phát đi những lời cảnh báo gay gắt qua lại, làm leo thang căng thẳng.

Trung Quốc tỏ ra tức giận trước tuyên bố hồi tháng trước của Nhật Bản và Philippines về việc sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về phân định ranh giới biển, cho rằng điều đó liên quan đến vùng biển ngoài khơi Đài Loan.

Tối 6.6, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các tàu đã được điều động để thực hiện một "chiến dịch thực thi luật giao thông hàng hải đặc biệt" ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả tuyên bố của Nhật và Philippines.

Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan cho biết 4 tàu Trung Quốc, bao gồm 3 tàu hải cảnh, đã đi vào vùng biển cấm của Đài Loan vào chiều 7.6, cách mũi phía nam của đảo khoảng 30 hải lý về phía tây nam.

Đài Loan điều 7 tàu tuần duyên đến cảnh báo các tàu Trung Quốc, và đến chiều muộn ngày 7.6, cả 4 tàu của Trung Quốc đã bị "trục xuất" khỏi vùng biển cấm, theo thông cáo của phía Đài Loan.

Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan còn công bố một đoạn ghi âm cảnh báo của Trung Quốc gửi đến các tàu Đài Loan, trong đó một sĩ quan giấu tên nói: "Đây là vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Đội tuần tra thực thi pháp luật hàng hải của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật giao thông đặc biệt tại eo biển Đài Loan. Không được can thiệp vào nhiệm vụ chính thức của chúng tôi".

Một sĩ quan thuộc Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan đáp lại rằng Trung Quốc đại lục không có bất kỳ "quyền chủ quyền" nào ở vùng biển phía đông Đài Loan.

"Nếu xung đột xảy ra, phía các vị sẽ phải đối mặt với các lệnh cấm vận từ thế giới. Chỉ có sự ổn định hàng hải mới có thể đảm bảo sự phát triển của đất nước các vị", viên sĩ quan Đài Loan nói thêm.

Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

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