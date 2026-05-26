Đài Loan điều tàu chiến giám sát đợt tuần tra mới của Trung Quốc

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 25.5 cho biết phát hiện 21 máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó chiến đấu cơ J-16, cùng máy bay không người lái và một số tàu chiến hoạt động quanh Đài Loan.

Phía Đài Loan cho biết các lực lượng Trung Quốc đang tiến hành "tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung". Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Một tàu chiến Trung Quốc di chuyển gần quần đảo Matsu do Đài Loan kiểm soát hồi tháng 4.2023 ẢNH: REUTERS

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng công bố các hình ảnh cho thấy 2 tiêm kích Trung Quốc bay gần máy bay tiếp dầu Y-20, cũng như tàu chiến Yinchuan của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 19.5, Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc tuần tra tương tự, một ngày trước dịp nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đánh dấu 2 năm cầm quyền. Khi đó, Đài Loan cũng công bố hình ảnh chiến đấu cơ J-16 và tàu chiến Trung Quốc hoạt động ở phía tây nam hòn đảo, theo Reuters.

Cùng ngày 19.5, hải quân Trung Quốc thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã được điều đến "vùng biển liên quan" ở Tây Thái Bình Dương, nhưng không nêu vị trí cụ thể. Theo tuyên bố, nhóm tàu sẽ tiến hành bắn đạn thật và các nội dung huấn luyện khác nhằm "kiểm tra và nâng cao năng lực tác chiến thực tế".

"Đây là cuộc huấn luyện thường lệ được tổ chức theo kế hoạch hàng năm, nhằm mục đích nâng cao năng lực của quân đội trong việc hoàn thành nhiệm vụ, và hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế", theo Reuters dẫn tuyên bố.

Tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu căng thẳng với tàu tuần duyên Đài Loan

Căng thẳng cũng xuất hiện ở khu vực biển gần quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát, nằm ở vị trí chiến lược phía bắc Biển Đông. Cuối tuần qua, Đài Loan cho biết lực lượng tuần duyên của họ đã đối đầu với một tàu hải cảnh Trung Quốc gần khu vực này.

Ngày 23.5, Tổng thư ký Hội đồng an ninh Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đăng trên mạng xã hội thông tin về khoảng 100 tàu Trung Quốc mà ông cho là đang hiện diện trong khu vực "chuỗi đảo thứ nhất", trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines.

Trung Quốc thời gian qua gia tăng hiện diện quân sự quanh Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rờivà không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Trong khi đó, Đài Bắc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các hành động của Trung Quốc sau khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Đài Loan tại Bắc Kinh hồi đầu tháng này.