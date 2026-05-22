Thế giới

Quan chức Mỹ nói đang tạm dừng bán vũ khí cho Đài Loan

Văn Khoa
22/05/2026 15:30 GMT+7

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao ngày 21.5 nói rằng Mỹ đang tạm dừng bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan để đảm bảo quân đội Mỹ có đủ đạn dược cho những hoạt động chống Iran.

Khi được hỏi tại một phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về thương vụ mua vũ khí trị giá 14 tỉ USD của Đài Loan bị đình trệ, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao trả lời: "Chúng tôi đang tạm dừng để đảm bảo có đủ đạn dược cần thiết cho chiến dịch Epic Fury, và chúng tôi hiện có rất nhiều". Epic Fury là chiến dịch quân sự do Mỹ phát động chống Iran từ ngày 28.2.

Xe tăng M1A2T Abrams tiên tiến do Mỹ sản xuất dành cho Đài Loan trong cuộc tập trận tại Tân Trúc (Đài Loan) vào ngày 10.7.2025

"Nhưng chúng tôi chỉ đang đảm bảo có đủ mọi thứ, sau đó việc bán vũ khí cho nước ngoài sẽ tiếp tục khi chính quyền thấy cần thiết", ông Cao nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm việc phê duyệt bán vũ khí cho đảo Đài Loan sẽ do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio quyết định, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về phát biểu của ông Cao.

Phát biểu với các phóng viên tại Đài Bắc hôm nay 22.5, phát ngôn viên Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Quách Nhã Tuệ nói rằng họ đã ghi nhận phát ngôn của ông Cao. "Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin liên quan nào về việc Mỹ điều chỉnh những thương vụ vũ khí này", Reuters dẫn lời bà Quách.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ nói chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc bán vũ khí cho Đài Loan. Phát biểu này đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường trước đây của Washington rằng họ sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về vấn đề bán vũ khí, theo AFP.

Sau đó, ông Trump nói chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào với ông Tập về vấn đề Đài Loan và sẽ đưa ra quyết định về việc bán vũ khí trong thời gian ngắn sắp tới.

Tổng thống Trump cảnh báo Đài Loan sau chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Trump cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập chính thức sau khi nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, theo AFP.

