Tổng thống Trump cảnh báo Đài Loan sau chuyến thăm Trung Quốc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox News sau khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 13-15.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng ông phản đối việc Đài Loan tuyên bố độc lập và dường như đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại phải bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị tấn công, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 15.5, sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc Ảnh: AFP

"Tôi không muốn ai đó giành độc lập. Và, các bạn biết đấy, chúng ta phải đi 9.500 dặm (gần 15.300 km) để tham chiến. Tôi không muốn điều đó", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn nhấn mạnh: "Tôi muốn họ bình tĩnh lại. Tôi muốn Trung Quốc bình tĩnh lại. Chúng tôi không muốn có chiến tranh, và nếu mọi việc cứ như hiện tại, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ ổn".

Mỹ chỉ công nhận Bắc Kinh và không ủng hộ nền độc lập chính thức của Đài Loan, nhưng trong lịch sử, Mỹ chưa bao giờ tuyên bố một cách rõ ràng là phản đối Đài Loan độc lập.

Theo luật pháp Mỹ, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ, nhưng lại không rõ ràng về việc liệu lực lượng Mỹ có đến viện trợ cho hòn đảo này hay không.

Cơ quan Đối ngoại Đài Loan hôm 15.5 cho hay Đài Loan đã ghi nhận những phát biểu của Tổng thống Trump về hòn đảo này, và nhấn mạnh việc Mỹ bán vũ khí là một cam kết an ninh được nêu rõ trong Đạo luật Quan hệ Đài Loan, theo Reuters.

Vào sáng 14.5, Chủ tịch Tập đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump bằng lời cảnh báo về Đài Loan. Ông Tập nói với ông Trump rằng những sai lầm trong vấn đề nhạy cảm này có thể gây ra "xung đột", theo AFP.