Trung Quốc thông báo chuyến thăm của Tổng thống Trump, Đài Loan lên tiếng

Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 13.5, trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15.5, theo Reuters. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương, bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở thành phố Busan (Hàn Quốc) vào ngày 30.10.2025 Ảnh: Reuters

Reuters hôm nay dẫn lời giới chức Mỹ cho hay Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề Iran, Đài Loan, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân, khi hai bên cân nhắc việc gia hạn một thỏa thuận khoáng sản quan trọng.

Cũng theo các quan chức Mỹ, hai bên dự kiến sẽ nhất trí về những diễn đàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương, trong khi Trung Quốc dự kiến sẽ công bố những thương vụ liên quan đến máy bay Boeing, nông sản và năng lượng của Mỹ.

Hôm 10.5, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Mỹ, Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Hàn Quốc để tham vấn với Mỹ về kinh tế và thương mại từ ngày 12-13.5, theo Tân Hoa xã.

Phản ứng về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, Trưởng Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Lâm Giai Long nói với các phóng viên rằng chính quyền Đài Loan đang theo dõi sát sao cuộc gặp sắp tới giữa hai ông Trump và Tập.

"Chúng tôi cũng đã duy trì liên lạc liên tục với Mỹ... Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển ổn định của quan hệ Đài Loan - Mỹ. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần bày tỏ rằng chính sách của họ đối với Đài Loan sẽ không thay đổi", ông Lâm nhấn mạnh.