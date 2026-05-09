Nhiều CEO tháp tùng ông Trump đến Trung Quốc

Trí Đỗ
09/05/2026 05:41 GMT+7

Theo trang Semafor đưa tin, Nhà Trắng được cho là đã mời lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn, gồm NVIDIA, Apple, Exxon, Boeing, Qualcomm, Blackstone, Citigroup và Visa, tham gia chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày 14 - 15.5.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh giới quan sát kỳ vọng cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tập trung vào loạt vấn đề kinh tế - thương mại. Một trọng tâm là khả năng gia hạn thỏa thuận "đình chiến thương mại" đạt được hồi tháng 10, theo đó hai bên tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trả đũa.

Tổng thống Trump bắt tay với Chủ tịch nước Tập Cận Bình ở Hàn Quốc ngày 30.10.2025

Theo Reuters, Trung Quốc muốn gia hạn thỏa thuận ít nhất một năm, trong khi Mỹ đề xuất thời hạn 6 tháng. Bắc Kinh cũng được cho là muốn Washington cam kết không áp thêm các biện pháp trả đũa thương mại, đồng thời dỡ bỏ một số hạn chế đối với thiết bị sản xuất chip và chip nhớ tiên tiến. Mặc dù chi tiết về chuyến đi vẫn đang được hoàn thiện, chương trình nghị sự rất có thể sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI).

Với Boeing, chuyến thăm có thể mở ra cơ hội cho một đơn hàng lớn từ Trung Quốc, có thể gồm khoảng 500 máy bay Boeing 737 MAX cùng nhiều máy bay thân rộng khác.

Trước thềm chuyến thăm của ông Trump, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 7.5 nói quan hệ Mỹ - Trung duy trì ổn định giữa nhiều biến động, đồng thời nhấn mạnh Washington cần tuân thủ nguyên tắc "một Trung Quốc".

trung quốc Bắc kinh Donald Trump Qualcomm tập cận bình
