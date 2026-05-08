Giao tranh Mỹ-Iran bất ngờ bùng lên, ông Trump nói lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực
La Vi
08/05/2026 09:07 GMT+7

Mỹ và Iran lại giao tranh vào ngày 7.5, trong thử thách nghiêm trọng nhất cho đến nay đối với cuộc đàm phán giữa hai bên, nhưng Iran cho biết tình hình đã trở lại bình thường trong khi Mỹ nói không muốn leo thang.

Quân đội Iran cho biết Mỹ đã tấn công hai tàu đang tiến vào eo biển Hormuz và thực hiện nhiều cuộc tập kích vào lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ lại nói mình bắn trả các cuộc tấn công của Iran.

Ông Trump nói với một phóng viên của ABC rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực và theo lời ông, diễn biến đó "chỉ là một cái chạm nhẹ thôi".

Cuộc đấu súng mới nổ ra khi Washington đang chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ. Theo hãng tin Reuters, đề xuất này sẽ chấm dứt giao tranh nhưng vẫn để ngỏ các vấn đề gây tranh cãi nhất, chẳng hạn như chương trình hạt nhân của Iran, chưa được giải quyết vào lúc này.

Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, tức bộ chỉ huy quân sự liên hợp cấp cao của Iran, cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công một tàu chở dầu của Iran và một tàu khác, và thực hiện các cuộc tấn công trên không vào các khu vực dân sự trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz và các khu vực ven biển gần đó là Bandar Khamir và Sirik trên đất liền. Quân đội Iran cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự của Mỹ ở phía đông eo biển và phía nam cảng Chabahar.

Một phát ngôn viên của bộ chỉ huy này cho biết các cuộc tấn công của Iran đã gây ra "thiệt hại đáng kể". Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết không có tài sản nào của họ bị trúng đạn.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, Musandam, Oman

CENTCOM cho biết Iran đã sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ trong cuộc tấn công, nhắm vào ba tàu khu trục của hải quân Mỹ. Theo CENTCOM, Mỹ đã đánh trả vào nhiều nơi, trong đó có các địa điểm đặt tên lửa và máy bay không người lái.

Đài truyền hình Press TV của Iran sau đó đưa tin rằng, sau vài giờ giao tranh, "tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của Iran ở eo biển Hormuz hiện đã trở lại bình thường".

Giao tranh nhỏ thỉnh thoảng vẫn nổ ra kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có hiệu lực vào ngày 7.4.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nói 3 tàu khu trục của Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz và bị tấn công, nhưng không bị hư hại. Ông cũng tuyên bố rằng đợt tấn công của Iran đã bị chặn đứng.

Ông viết: "Những chiếc thuyền [của Iran] đã chìm xuống đáy biển một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tên lửa Iran bắn vào các tàu khu trục của Mỹ dễ dàng bị bắn hạ. Tương tự, máy bay không người lái Iran cũng bị thiêu rụi trên không."

Ông Trump tiếp tục kêu gọi Iran chấp nhận một giải pháp chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán.

Trước những cuộc trao đổi gần đây, Mỹ đã đưa ra một đề xuất nhằm chính thức chấm dứt xung đột nhưng không giải quyết các yêu cầu chính của Mỹ là Iran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển, nơi trước chiến tranh chiếm một phần năm nguồn cung dầu khí của thế giới.

Tehran cho biết vẫn chưa đạt được kết luận về kế hoạch đang được đề xuất.

Rộ tin Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận, Tehran nói đang xem xét đề xuất mới

Iran hôm 6.5 cho biết họ đang xem xét một đề xuất mới của Mỹ, sau khi các nguồn tin cho biết Washington và Tehran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, đồng thời để lại những vấn đề phức tạp như chương trình hạt nhân của Iran để thảo luận sau.

