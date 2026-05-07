Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Rộ tin Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận, Tehran nói đang xem xét đề xuất mới
Video Thế giới

Rộ tin Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận, Tehran nói đang xem xét đề xuất mới

La Vi
La Vi
07/05/2026 10:46 GMT+7

Iran hôm 6.5 cho biết họ đang xem xét một đề xuất mới của Mỹ, sau khi các nguồn tin cho biết Washington và Tehran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, đồng thời để lại những vấn đề phức tạp như chương trình hạt nhân của Iran để thảo luận sau.

Iran ngày 7.5 thông báo nước này đang xem xét một đề xuất mới của Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi các nguồn tin cho biết Washington và Tehran đang gần đạt được một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh tại vùng Vịnh.

Hãng tin ISNA dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran sẽ sớm gửi phản hồi thông qua Pakistan – quốc gia đã tổ chức cuộc đàm phán hòa bình duy nhất cho cuộc chiến và đóng vai trò là kênh trung gian chính giữa các bên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sáng sớm cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến tranh có thể kết thúc nếu "Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất". Ông không nêu chi tiết về bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Iran nói đang xem xét đề xuất mới của Mỹ - Ảnh 1.

Toàn cảnh Tehran, Iran

ẢNH: REUTERS

Một nguồn tin Pakistan và một nguồn tin khác am hiểu về quá trình trung gian hòa giải đã xác nhận thông tin mà trang tin Mỹ Axios đưa ra trước đó liên quan đến bản ghi nhớ dài một trang đề xuất, nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh.

Các nguồn tin cho biết sau bản ghi nhớ này sẽ là các cuộc thảo luận để mở lại tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran và đạt được thỏa thuận về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Nguồn tin tại Pakistan nói với Reuters: "Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất việc này. Chúng tôi đang tiến rất gần".

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức Iran mà Reuters liên hệ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tin tức về một thỏa thuận tiềm năng đã khiến giá dầu toàn cầu lao dốc, và giá cổ phiếu toàn cầu tăng vọt nhờ lạc quan về việc chấm dứt gián đoạn nguồn cung năng lượng. Trước khi xung đột xảy ra, gần 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đã đi qua eo biển này.

Iran đã đóng cửa eo biển trên thực tế đối với tất cả các tàu thuyền, ngoại trừ tàu của chính mình, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28.2. Vào tháng 4, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.

Bản ghi nhớ được tiết lộ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng một chiến dịch mà chính ông đã công bố hai ngày trước đó để dẫn đường tàu thuyền qua eo biển bị phong tỏa.

Chiến dịch này đã không mang lại bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trên tuyến đường thủy trọng yếu, ngược lại còn gây ra một làn sóng tấn công mới của Iran nhằm vào các tàu thuyền trong eo biển và các mục tiêu ở các nước láng giềng.

Tin liên quan

Mỹ nói vẫn duy trì ngừng bắn với Iran dù có đấu súng ở eo biển Hormuz

Mỹ nói vẫn duy trì ngừng bắn với Iran dù có đấu súng ở eo biển Hormuz

Washington cho biết Iran không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột ở Trung Đông hôm 5.5, sau vụ đấu súng giữa hai bên vào ngày hôm trước khi lực lượng Mỹ cố gắng mở lại eo biển Hormuz.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ Đàm phán hòa bình Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận