Rộ tin Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận, Tehran nói đang xem xét đề xuất mới

Iran ngày 7.5 thông báo nước này đang xem xét một đề xuất mới của Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi các nguồn tin cho biết Washington và Tehran đang gần đạt được một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh tại vùng Vịnh.

Hãng tin ISNA dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran sẽ sớm gửi phản hồi thông qua Pakistan – quốc gia đã tổ chức cuộc đàm phán hòa bình duy nhất cho cuộc chiến và đóng vai trò là kênh trung gian chính giữa các bên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sáng sớm cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến tranh có thể kết thúc nếu "Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất". Ông không nêu chi tiết về bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Một nguồn tin Pakistan và một nguồn tin khác am hiểu về quá trình trung gian hòa giải đã xác nhận thông tin mà trang tin Mỹ Axios đưa ra trước đó liên quan đến bản ghi nhớ dài một trang đề xuất, nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh.

Các nguồn tin cho biết sau bản ghi nhớ này sẽ là các cuộc thảo luận để mở lại tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran và đạt được thỏa thuận về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Nguồn tin tại Pakistan nói với Reuters: "Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất việc này. Chúng tôi đang tiến rất gần".

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức Iran mà Reuters liên hệ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tin tức về một thỏa thuận tiềm năng đã khiến giá dầu toàn cầu lao dốc, và giá cổ phiếu toàn cầu tăng vọt nhờ lạc quan về việc chấm dứt gián đoạn nguồn cung năng lượng. Trước khi xung đột xảy ra, gần 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đã đi qua eo biển này.

Iran đã đóng cửa eo biển trên thực tế đối với tất cả các tàu thuyền, ngoại trừ tàu của chính mình, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28.2. Vào tháng 4, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.

Bản ghi nhớ được tiết lộ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng một chiến dịch mà chính ông đã công bố hai ngày trước đó để dẫn đường tàu thuyền qua eo biển bị phong tỏa.

Chiến dịch này đã không mang lại bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trên tuyến đường thủy trọng yếu, ngược lại còn gây ra một làn sóng tấn công mới của Iran nhằm vào các tàu thuyền trong eo biển và các mục tiêu ở các nước láng giềng.