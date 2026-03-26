Ông Trump chốt lịch thăm Trung Quốc giữa biến động Trung Đông

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/03/2026 07:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào ngày 14 - 15.5 và hội đàm với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đánh dấu chuyến công du Bắc Kinh đầu tiên của ông sau 8 năm.

Theo thông báo của ông Trump trên Truth Social ngày 25.3, hai bên đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho "chuyến thăm lịch sử". Ông cũng cho biết sẽ đón tiếp ông Tập tại Washington vào cuối năm nay. Phía Trung Quốc chưa xác nhận thông tin nêu trên.

Chuyến đi ban đầu dự kiến diễn ra sớm hơn nhưng được điều chỉnh trong bối cảnh xung đột Iran leo thang, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) nói chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở Busan (Hàn Quốc) ngày 30.10.2025

ẢNH: AFP

Việc dời lịch phản ánh nỗ lực của ông Trump vừa xử lý căng thẳng Trung Đông, vừa duy trì đối thoại với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhưng cũng là đối thủ chiến lược của Mỹ. Các kế hoạch tái thiết lập quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua liên tục bị gián đoạn bởi nhiều yếu tố, từ tranh chấp thương mại đến bất ổn địa chính trị.

Chuyến thăm dự kiến kết hợp yếu tố nghi lễ với các cuộc đàm phán thực chất. Giới quan sát cho rằng hai bên có thể đạt một số thỏa thuận hạn chế về thương mại, song nhiều vấn đề nhạy cảm như Đài Loan khó đạt tiến triển. Trong nhiệm kỳ hai, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng mạnh bán vũ khí cho Đài Loan, khiến Trung Quốc phản đối.

Bên cạnh đó, xung đột tại Iran cũng có thể phủ bóng lên cuộc gặp. Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác của các nước tiêu thụ dầu lớn, trong đó có Trung Quốc, song chưa nhận được phản hồi rõ ràng từ Bắc Kinh.

Khi được hỏi liệu xung đột có thể kết thúc kịp thời cho chuyến đi Trung Quốc của ông Trump hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25.3 cho hay: "Chúng tôi luôn ước tính khoảng bốn đến sáu tuần. Vì vậy, các bạn có thể tự tính toán".

Thông điệp đối ngoại quan trọng từ Trung Quốc

Nhà Trắng cho biết việc điều chỉnh lịch trình đã được trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo, và phía Trung Quốc hiểu lý do. "Chủ tịch nước Tập Cận Bình hiểu rằng việc Tổng thống Trump có mặt tại đây trong suốt các chiến dịch quân sự hiện nay là rất quan trọng", bà nói.

Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất của ông Trump diễn ra vào năm 2017, cũng là lần gần nhất một tổng thống Mỹ tới nước này. Nếu diễn ra vào tháng 5, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập kể từ hội nghị tại Hàn Quốc hồi tháng 10.2025, nơi hai bên nhất trí về một thỏa thuận ngừng chiến thương mại.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ lần đầu sau ba năm?

Trump tập cận bình trung quốc Iran Đài Loan
