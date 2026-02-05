Tiết lộ nội dung điện đàm Trump - Tập

Theo ông Trump, Trung Quốc có thể tăng lượng mua đậu nành Mỹ trong niên vụ hiện tại lên khoảng 20 triệu tấn, so với mức 12 triệu tấn trước đó. Thông tin này được đưa ra trước chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến của ông Trump tới Bắc Kinh vào tháng 4, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan, Hàn Quốc ngày 30.10.2025 ẢNH: REUTERS

Đậu nành được xem là vấn đề nhạy cảm về chính trị trong nước Mỹ, khi nông dân là nhóm cử tri quan trọng của ông Trump, còn Trung Quốc là thị trường tiêu thụ hàng đầu. Xuất khẩu đậu nành Mỹ năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm do căng thẳng thương mại. Sau thông tin về khả năng Trung Quốc tăng mua, giá hợp đồng đậu nành tương lai trên Sở Giao dịch hàng hóa Chicago tăng hơn 3%, lên mức cao nhất trong 2 tháng.

Tuy vậy, giới phân tích cảnh báo nguồn cung đậu nành của Mỹ có thể không đủ để đáp ứng thêm 8 triệu tấn xuất khẩu sang Trung Quốc cùng lúc với nhu cầu từ các thị trường khác. Theo ông Arlan Suderman, chuyên gia kinh tế trưởng của StoneX, giá đậu nành Mỹ có thể tiếp tục tăng và một số nhà nhập khẩu có thể chuyển sang mua hàng từ Brazil.

Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận chính thức về khả năng tăng mua đậu nành. Trong khi đó, một số nghị sĩ Mỹ tỏ ra hoài nghi. Dân biểu Ro Khanna cho rằng việc Trung Quốc mua thêm đậu nành không thể che lấp các vấn đề lớn hơn, như căng thẳng ở Đài Loan hay lập trường của Bắc Kinh về Ukraine.

Cuộc điện đàm ngày 4.2 vừa qua là lần trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập kể từ tháng 11.2025. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định quan hệ cá nhân với ông Tập "cực kỳ tốt đẹp" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một nguồn tin chính thức của Trung Quốc cho biết Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng khẳng định "coi trọng quan hệ Trung - Mỹ".

Theo các nguồn tin, 2 bên đã thảo luận nhiều vấn đề nhạy cảm, bao gồm thương mại, an ninh và Đài Loan. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Tập có trao đổi trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh cục diện địa chính trị toàn cầu tiếp tục phức tạp.

Dù từng có những phát biểu cứng rắn với Trung Quốc, thời gian gần đây ông Trump được cho là đã có những điều chỉnh chính sách đáng chú ý, từ thuế quan cho đến các hạn chế liên quan chip công nghệ cao và máy bay không người lái. "Cả 2 bên đều phát tín hiệu mong muốn duy trì sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung", bà Bonnie Glaser, chuyên gia thuộc Quỹ German Marshall (Mỹ), nhận định.

Tuy nhiên, vấn đề về Đài Loan vẫn là rào cản lớn. Tháng 12.2025, Mỹ công bố gói bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Đài Loan trị giá 11,1 tỉ USD. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và cảnh báo Mỹ cần "hết sức thận trọng" trong việc bán vũ khí cho hòn đảo này.

Ngoài ra, ông Trump cho biết 2 bên cũng thảo luận về Iran, xung đột Nga - Ukraine, dầu khí và động cơ máy bay, trong nỗ lực tìm kiếm các điểm đồng thuận trước chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến vào tháng 4 tới.