Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ lần đầu sau ba năm?

Ông Tập (phải) gặp ông Trump Sân bay quốc tế Gimhae ở Busan (Hàn Quốc) hôm 30.10.2025 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 9.2 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tìm cách thiết lập lại mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại.

Ông Trump đưa ra thông báo này trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News được ghi hình hôm 4.2 - cùng ngày ông và ông Tập Cận Bình có cuộc trò chuyện sâu rộng về thương mại, Đài Loan, xung đột Nga - Ukraine và tình hình ở Iran.

Ông Trump dự kiến đến Trung Quốc vào tháng 4, trước khi ông Tập Cận Bình đến thăm Mỹ. "Ông ấy sẽ đến Nhà Trắng, đúng vậy - vào cuối năm nay", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, một phần được phát sóng hôm 8.2.

"Đây là hai quốc gia quyền lực nhất thế giới và chúng ta có mối quan hệ rất tốt", ông Trump nói thêm.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng cách đây một năm, ông Trump đã liên tục áp đặt thuế quan, công bố các loại thuế cụ thể đối với thép, ô tô và các mặt hàng khác, cũng như các biện pháp rộng hơn để đạt được nhiều mục tiêu chính sách khác nhau.

Nhà Trắng đã tranh cãi gay gắt với Bắc Kinh về thương mại, nhưng đã đạt được một thỏa thuận "đình chiến" rộng rãi với Trung Quốc sau khi tình hình leo thang lớn vào đầu năm ngoái.

Mặc dù Mỹ đã có những động thái nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào ngành sản xuất của Trung Quốc, hai nước vẫn gắn bó chặt chẽ về kinh tế.

Ông Tập Cận Bình lần cuối thăm Mỹ vào năm 2023. Trong cuộc điện đàm hôm 4.2, ông đã cảnh báo ông Trump nên thận trọng trong việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề song phương, bao gồm thương mại, có thể được giải quyết một cách hòa bình.

"Bằng cách giải quyết từng vấn đề một và liên tục xây dựng lòng tin lẫn nhau, chúng ta có thể tìm ra con đường đúng đắn để hai nước cùng hòa thuận", Đài CCTV dẫn lời ông Tập.

Trong khi đó, ông Trump cho biết cuộc hội đàm với ông Tập "rất tốt" và "cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì điều đó".