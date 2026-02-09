Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ lần đầu sau ba năm?

Khánh An
Khánh An
09/02/2026 09:18 GMT+7

Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay, sau khi ông Trump đến thăm Trung Quốc vào tháng 4.

Donald Trump và Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng vào cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Tập (phải) gặp ông Trump Sân bay quốc tế Gimhae ở Busan (Hàn Quốc) hôm 30.10.2025

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 9.2 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tìm cách thiết lập lại mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại.

Ông Trump đưa ra thông báo này trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News được ghi hình hôm 4.2 - cùng ngày ông và ông Tập Cận Bình có cuộc trò chuyện sâu rộng về thương mại, Đài Loan, xung đột Nga - Ukraine và tình hình ở Iran.

Ông Trump dự kiến đến Trung Quốc vào tháng 4, trước khi ông Tập Cận Bình đến thăm Mỹ. "Ông ấy sẽ đến Nhà Trắng, đúng vậy - vào cuối năm nay", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, một phần được phát sóng hôm 8.2.

"Đây là hai quốc gia quyền lực nhất thế giới và chúng ta có mối quan hệ rất tốt", ông Trump nói thêm.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng cách đây một năm, ông Trump đã liên tục áp đặt thuế quan, công bố các loại thuế cụ thể đối với thép, ô tô và các mặt hàng khác, cũng như các biện pháp rộng hơn để đạt được nhiều mục tiêu chính sách khác nhau.

Nhà Trắng đã tranh cãi gay gắt với Bắc Kinh về thương mại, nhưng đã đạt được một thỏa thuận "đình chiến" rộng rãi với Trung Quốc sau khi tình hình leo thang lớn vào đầu năm ngoái.

Mặc dù Mỹ đã có những động thái nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào ngành sản xuất của Trung Quốc, hai nước vẫn gắn bó chặt chẽ về kinh tế.

Ông Tập Cận Bình lần cuối thăm Mỹ vào năm 2023. Trong cuộc điện đàm hôm 4.2, ông đã cảnh báo ông Trump nên thận trọng trong việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề song phương, bao gồm thương mại, có thể được giải quyết một cách hòa bình.

"Bằng cách giải quyết từng vấn đề một và liên tục xây dựng lòng tin lẫn nhau, chúng ta có thể tìm ra con đường đúng đắn để hai nước cùng hòa thuận", Đài CCTV dẫn lời ông Tập.

Trong khi đó, ông Trump cho biết cuộc hội đàm với ông Tập "rất tốt" và "cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì điều đó".

Tin liên quan

Tiết lộ nội dung điện đàm Trump - Tập

Tiết lộ nội dung điện đàm Trump - Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đang xem xét mua thêm đậu nành của Mỹ sau cuộc điện đàm mà ông mô tả là 'rất tích cực' với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4.2.

Ông Tập Cận Bình điện đàm ông Donald Trump, lên kế hoạch thăm cấp nhà nước

Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump tập cận bình thăm mỹ Thương mại trung quốc Mỹ Nhà Trắng Đài Loan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận