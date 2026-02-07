Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Pháp, Canada mở lãnh sự quán ở Greenland, phản đối ý định của ông Trump

Khánh An
Khánh An
07/02/2026 08:06 GMT+7

Mở lãnh sự quán ở Greenland, Pháp và Canada thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sáp nhập.

Pháp và Canada mở lãnh sự quán ở Greenland, phản đối ý định của ông Trump - Ảnh 1.

Lễ khánh thành Lãnh sự quán Canada tại Greenland hôm 6.2

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 7.2 đưa tin Canada và Pháp, hai quốc gia phản đối ý định sáp nhập Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã mở lãnh sự quán tại thủ phủ của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền địa phương.

Hai lãnh sự quán mới được mở tại thủ phủ Nuuk của hòn đảo.

"Đây là một ngày rất quan trọng đối với đất nước chúng ta, bởi vì chúng ta đang khai trương lãnh sự quán tại Nuuk, Greenland", Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand phát biểu tại lễ khánh thành, trước khi kéo cờ Canada lên trên tòa nhà lãnh sự quán trong tiếng vỗ tay của phái đoàn người Inuit.

Người Inuit là người bản địa sống ở vùng Bắc Cực, trong đó có Greenland, Bắc Mỹ và Nga.

Ông Putin nói gì về vấn đề Greenland?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch mở lãnh sự quán trong chuyến thăm Nuuk hồi tháng 6.2025, nơi ông bày tỏ "tình đoàn kết" của châu Âu với Greenland và chỉ trích tham vọng của ông Trump.

Lãnh sự Pháp mới được bổ nhiệm, ông Jean-Noel Poirier, trước đây từng là đại sứ tại Việt Nam.

"Điểm đầu tiên trong chương trình nghị sự sẽ là lắng nghe người dân Greenland, để họ hiểu rõ quan điểm của mình, và về phía chúng tôi, sẽ khẳng định sự ủng hộ của mình ở mức độ mà họ và phía Đan Mạch mong muốn", ông Poirier phát biểu trước khi rời Copenhagen đến Nuuk.

Ông Poirier đã đến thủ phủ của Greenland vào ngày 6.2, nhưng vẫn chưa có văn phòng làm việc.

Cuối năm 2024, Canada tuyên bố sẽ mở lãnh sự quán tại Greenland để tăng cường hợp tác. Quyết định đó "được đưa ra khi Canada lựa chọn tăng cường chiến lược Bắc Cực của mình trong bối cảnh dự kiến ông Trump trở lại", nhà nghiên cứu người Pháp và chuyên gia về Bắc Cực Mikaa Blugeon-Mered nhận định.

"Việc hai đồng minh mở văn phòng đại diện ngoại giao tại Nuuk là một thắng lợi đối với người dân Greenland", theo ông Jeppe Strandsbjerg, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Greenland.

"Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ này, trước những phát ngôn của ông Trump", ông nói thêm.

