Ông Putin lần đầu lên tiếng về vấn đề Greenland

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 21.1, ông Putin lần đầu công khai đề cập đến tranh cãi xoay quanh tương lai Greenland, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép để kiểm soát hòn đảo này.

Ông Putin khẳng định: "Những gì xảy ra ở Greenland hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta cả". "Nhân tiện, Đan Mạch trong lịch sử vẫn coi Greenland như một thuộc địa và đối xử với vùng đất này khá khắc nghiệt, nếu không muốn nói là tàn nhẫn. Nhưng đó là một vấn đề khác, và hiện nay hầu như không còn ai quan tâm nữa", theo nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ở Moscow ngày 16.1.2026 ẢNH: AP

Theo Reuters, tuyên bố trên được xem là tín hiệu cho thấy Nga sẽ không phản đối nếu Mỹ theo đuổi nỗ lực kiểm soát Greenland - hòn đảo giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược tại Bắc Cực.

Ông Putin ước tính việc mua Greenland từ Đan Mạch có thể tiêu tốn khoảng 1 tỉ USD dựa trên tiền lệ lịch sử và điều chỉnh theo lạm phát. Tổng thống Nga cho rằng đây là con số mà Mỹ hoàn toàn có thể chi trả.

Ông Putin dẫn lại các tiền lệ trong quá khứ, khi Nga bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD năm 1867, hoặc Đan Mạch bán quần đảo Virgin cho Washington năm 1917. Những thương vụ này, theo ông Putin, tạo cơ sở cho các giao dịch lãnh thổ tương tự.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tỏ ra không hài lòng trước những ám chỉ của ông Trump rằng Nga cũng có tham vọng tại Greenland. Tuy nhiên, giới chức Nga tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Trump - người đang tìm cách đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine - và để ngỏ khả năng "đồng cảm" với lập luận của ông về địa vị lịch sử của hòn đảo.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20.1 cho rằng Greenland "không phải là một phần tự nhiên của Đan Mạch".

Những phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh ông Trump ngày 21.1 rút lại đe dọa áp thuế như một biện pháp gây sức ép buộc Đan Mạch nhượng Greenland. Ông cũng cho hay có những "tiến triển" hướng tới một thỏa thuận khung với NATO về Greenland.

Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 22.1 khẳng định Copenhagen và chính quyền Greenland sẵn sàng đối thoại xây dựng về an ninh Bắc Cực, với điều kiện mọi cuộc thảo luận phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.