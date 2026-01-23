Bước chuyển mới trong ván cờ Greenland

Tổng thống Trump ngày 21.1 đưa ra nhiều thông điệp quan trọng về lập trường của chính phủ Mỹ trong vấn đề Greenland, khi dự họp và gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tổ chức ở Davos, Thụy Sĩ.

Căng thẳng tạm lắng

Phát biểu tại phiên họp thường niên của WEF, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Truyền thông quốc tế hôm qua nhận định đây là lời khẳng định quan trọng của chủ nhân Nhà Trắng để hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Thời gian qua, ông Trump luôn xem việc dùng quân đội là một trong những lựa chọn để thâu tóm Greenland.

Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21.1 ẢNH: AFP

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã có cuộc gặp bên lề với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Sau cuộc thảo luận được các bên đánh giá là rất tích cực, ông Trump thông báo đã định hình khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan Greenland, và rộng hơn là toàn bộ vùng Bắc Cực. Chi tiết khuôn khổ trên không được tiết lộ. Ông Rutte cho biết vấn đề chủ quyền của Greenland không nằm trong nội dung trao đổi với ông Trump, theo AFP.

Ông Putin nói gì về vấn đề Greenland?

Trả lời phỏng vấn Đài CNBC, ông Trump gợi ý rằng thỏa thuận này bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" đến Bắc Cực. Theo báo The Telegraph, dự thảo có thể chứa điều khoản cho phép Mỹ xây dựng các căn cứ trên đảo Greenland và những cơ sở này sẽ được coi là lãnh thổ của Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ không áp thuế với các đồng minh châu Âu, vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 1.2, sau khi nêu rằng các bên đã đạt đồng thuận nhất định về Greenland.

Vẫn còn hoài nghi

Thông điệp của Tổng thống Trump trong chuyến công du Thụy Sĩ phần nào xoa dịu nỗi lo của đồng minh về nguy cơ đụng độ quân sự và căng thẳng thương mại với Mỹ. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông Trump đã phát đi thông điệp tích cực. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng hoan nghênh động thái hạ nhiệt của chủ nhân Nhà Trắng.

Tổng thống Trump phát biểu tại phiên họp WEF ngày 21.1 ẢNH: AFP

Dù vậy, những ngờ vực trong nội bộ liên minh xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khi ông Trump không từ bỏ ý định sở hữu Greenland. Theo tờ Politico, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các đồng minh đã "vô ơn" khi không cho Mỹ quyền sở hữu và sử dụng Greenland. "Những gì tôi yêu cầu là một mảnh băng. Đó là yêu cầu rất nhỏ, nếu so với những gì Mỹ đã đóng góp cho đồng minh trong nhiều thập niên", Đài Euronews dẫn phát biểu của ông Trump tại WEF.

AFP dẫn lời ông Rasmussen nói: "Điều có thể thấy rõ sau phát biểu là tham vọng của Tổng thống Trump vẫn không đổi. Chuyện ông ấy nói về quân đội là điều tích cực, song nó không làm cho vấn đề biến mất". Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thì nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán cần tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.

Greenland công bố cẩm nang ứng phó thảm họa AFP ngày 22.1 đưa tin chính quyền đảo Greenland vừa công bố cẩm nang hướng dẫn người dân ứng phó trong tình huống xảy ra "thảm họa". Cẩm nang nêu những khuyến cáo như mỗi người cần chuẩn bị trữ thức ăn dùng tối thiểu 5 ngày, ít nhất 3 lít nước/ngày, ngoài ra cần trữ giấy vệ sinh, radio chạy pin, kèm vũ khí, đạn dược và dụng cụ đánh cá. Chính quyền Greenland cho biết cẩm nang được biên soạn từ năm ngoái, "trong bối cảnh mất điện ở nhiều thời điểm khác nhau". Giới chức hòn đảo không bình luận liệu thời điểm công bố cẩm nang có liên quan căng thẳng gần đây hay không.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua cho biết thêm cuộc thảo luận với ông Trump đã bàn về phương án phòng thủ tốt nhất tại Bắc Cực. "Riêng về chuyện Greenland, chúng tôi muốn đảm bảo rằng người Nga và Trung Quốc sẽ không thể tiếp cận về kinh tế và quân sự đối với hòn đảo", Reuters dẫn phát biểu của ông Rutte.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm qua bác bỏ cái gọi là "mối đe dọa Trung Quốc" ở Greenland. Còn TASS ngày 22.1 dẫn tuyên bố từ Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chuyện đàm phán giữa Mỹ và Đan Mạch về Greenland không phải mối bận tâm của Moscow.